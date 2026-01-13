BGN → EUR
Свят Водещи централни банкери застанаха зад шефа на Фед след започналото разследване

Водещи централни банкери застанаха зад шефа на Фед след започналото разследване

bTV Бизнес екип

Те подчертаха, че той е действал почтено и че независимостта на централните банки е ключова за стабилността на пазара

Ръководителите на редица водещи централни банки по света излязоха с обща позиция в подкрепа на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, след като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи за наказателно обвинение срещу него, цитира БНР. Пауъл е обект на наказателно разследване от американските власти, свързано с ремонта на централата на Федералния резерв, като той определи действията срещу себе си като претекст“ за упражняване на политически натиск върху лихвената политика.

В подкрепа на Пауъл се обявиха ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард, Банката на Англия Андрю Бейли, Банката на Канада Тиф Маклъм, Австралийската централна банка Мишел Бълок, както и още седем други институции. Те подчертаха, че той е действал почтено и че независимостта на централните банки е ключова за стабилността на цените и финансовите пазари.

Изразяваме пълна солидарност с Федералния резерв на Съединените щати и неговия председател Джером Х. Пауъл. Независимостта на централните банки е крайъгълен камък на ценовата, финансовата и икономическата стабилност в интерес на гражданите, на които служим“, се казва в рядкото съвместно изявление. В документа се допълва, че председателят Пауъл е служил с почтеност, съсредоточен върху мандата си и с непоколебим ангажимент към обществения интерес“, като е описан и като изключително уважаван от колегите си по целия свят“.

Акциите на големите банки се сринаха, след като Тръмп каза това

Разследването срещу ръководителя на Фед вече предизвика критики както във финансовите среди, така и сред някои ключови представители на Републиканската партия на Тръмп. Централните банкери предупреждават, че политическа намеса във Федералния резерв би подкопала доверието в ангажимента му към инфлационната цел, което може да доведе до по-висока инфлация и нестабилност на глобалните финансови пазари.

