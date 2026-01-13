Водещи централни банкери застанаха зад шефа на Фед след започналото разследване

Те подчертаха, че той е действал почтено и че независимостта на централните банки е ключова за стабилността на пазара

Ръководителите на редица водещи централни банки по света излязоха с обща позиция в подкрепа на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, след като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи за наказателно обвинение срещу него, цитира БНР. Пауъл е обект на наказателно разследване от американските власти, свързано с ремонта на централата на Федералния резерв, като той определи действията срещу себе си като „претекст“ за упражняване на политически натиск върху лихвената политика.

В подкрепа на Пауъл се обявиха ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард, Банката на Англия Андрю Бейли, Банката на Канада Тиф Маклъм, Австралийската централна банка Мишел Бълок, както и още седем други институции. Те подчертаха, че той е действал почтено и че независимостта на централните банки е ключова за стабилността на цените и финансовите пазари.

„Изразяваме пълна солидарност с Федералния резерв на Съединените щати и неговия председател Джером Х. Пауъл. Независимостта на централните банки е крайъгълен камък на ценовата, финансовата и икономическата стабилност в интерес на гражданите, на които служим“, се казва в рядкото съвместно изявление. В документа се допълва, че „председателят Пауъл е служил с почтеност, съсредоточен върху мандата си и с непоколебим ангажимент към обществения интерес“, като е описан и като „изключително уважаван от колегите си по целия свят“.

Разследването срещу ръководителя на Фед вече предизвика критики както във финансовите среди, така и сред някои ключови представители на Републиканската партия на Тръмп. Централните банкери предупреждават, че политическа намеса във Федералния резерв би подкопала доверието в ангажимента му към инфлационната цел, което може да доведе до по-висока инфлация и нестабилност на глобалните финансови пазари.

