1 USD
1.1617 BGN
Вносните цени в Германия са били на най-високото си ниво от 2023 г. през април

Вносните цени в Германия са били на най-високото си ниво от 2023 г. през април

Свят

bTV Бизнес екип

Основната причина за годишния ръст е конфликтът в Иран и Близкия изток

Цените на вноса в Германия са се повишили с най-бърз темп от началото на 2023 г. през април заради рязкото поскъпване на енергията и междинните стоки на фона на войната в Близкия изток, показват на данни на Федералната статистическа служба Дестатис, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Вносните цени са нараснали с 5,3 на сто на годишна база през април след ръст от 2,3 на сто предходния месец. Това е най-бързото увеличение от януари 2023 г. и бележи втори пореден месечен ръст.

Данните показват, че вносните цени на междинните стоки са се увеличили със 7,8 на сто през април, а цените на енергията са скочили с 31 на сто.  Основната причина за годишния ръст е конфликтът в Иран и Близкия изток.

Вносните цени, като се изключи енергията, са се повишили с 2,8 на сто спрямо предходната година.

На месечна база вносните цени са нараснали с 1,2 на сто, което е по-бавен темп спрямо увеличението от 3,6 на сто предходния месец.

Цените на износа са отбелязали годишен ръст от 2,9 на сто през април - най-силното увеличение от март 2023 г. след повишение от 1,5 на сто през март. На месечна база износните цени са нараснали с 0,8 на сто.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

