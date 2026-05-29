Сделка за над 122 млн. евро: Кой ще е новият собственик на най-големия мол в Бургас?

Инвеститорът притежава и The Mall в София

Южноафриканската компания Hyprop Investments обяви, че вижда сериозни възможности за разширяване и обновяване на търговския микс в бургаския мол „Galleria Burgas“ след приключването на сделката по придобиването на търговския център. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на дружеството, цитира БТА.

От компанията посочват, че съществува потенциал за оптимизиране на площите на настоящите наематели, разширяване на част от търговските обекти и привличане на нови международни марки. Според Hyprop Investments „Galleria Burga“ е първокласен търговски център с добра локация и силен микс от наематели.

Преди няколко дни дружеството съобщи, че неговото дъщерно подразделение Balkan Retail NV е постигнало споразумение за придобиването на мола в Бургас. Стойността на сделката е над 122 млн. евро преди корекциите за оборотен капитал и нетен дълг. Сделката все още трябва да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. След приключването ѝ Hyprop Investments ще разшири присъствието си на българския пазар на търговски площи.

„Galleria Burgas“ разполага с отдаваема площ от 36 700 кв. м и премина през вътрешна модернизация през 2024 година. Новите собственици смятат, че търговският център има добри перспективи за развитие и обновяване на предлагането. Hyprop Investments вече притежава The Mall в София, който компанията придоби през 2017 година чрез сделка на стойност около 176 млн. евро. С покупката на „Галерия Бургас“ южноафриканската група затвърждава позициите си на българския пазар на търговски центрове.

Какво знаем за мол „Galleria Burgas“?

Galleria Burgas е най-големият мол в Бургас и най-големият търговски център по Южното Черноморие с отдаваема площ от 36 700 квадратни метра. Той отвори врати през 2012 година, а през 2017 г. беше придобит от MAS заедно с Galleria Stara Zagora, който и към момента остава част от портфолиото на компанията.