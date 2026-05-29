Никога не казвайте тези 10 неща на колегите си

Ето какво да не питате своите колеги

Да се ​​разбираш с колегите си е прекрасно нещо. То може да направи работния ти ден по-малко скучен, да ти помогне да се фокусираш по-добре и да те направи по-продуктивни. От непрофесионални, неудобни или неучтиви забележки до тормозещи коментари, има много неща, които не бива да казвате, защото те биха могли да влошат работните ви отношения или дори да ви уволнят. Ето кои са те според Розалинда Оропеза Рандал, експерт по етикет и учтивост, цитиран от The Business Insider:

"Този ​​въпрос е не само непрофесионален, но и неудобен", казва Рандал. Защо искате да знаете? Ще се оплачете ли на шефа си, ако го сметнете за несправедлив? Или ще говорите с шефа си от името на колегата си, настоявайки да получи повишение?

2. „Мога ли да взема назаем малко пари?“

Повечето от нас са забравяли да вземат пари в брой или портфейла си на работа веднъж или два пъти и, казва Рандал, в този рядък случай може би е добре да помолите разбиращия си колега да ви вземе назаем малко пари за обяд.

3. „Харесва ми как ти стоят тези панталони“

Комплиментът не е против закона, посочва Рандал, но бъдете избирателни относно това, което правите. Коментирането на външния вид на колега се счита за непрофесионално, казва тя - и, още по-лошо, може да се тълкува като сексуален тормоз.

4. „Бременна ли си?“

Този въпрос рядко води до положителен резултат. „Ако колежката ви не е бременна, значи сте я обидили“, казва Оливър. „Ако е бременна, вероятно все още не е готова да го обсъжда. Запазете подобни наблюдения за себе си.“

5. „Това не е моя работа.“

Всяка роля има граници, но тази фраза веднага сигнализира, че не желаете да подкрепяте екипа. Може да ви накара да изглеждате сковани и безразлични. Кажете вместо това: „Не съм сигурен дали това попада в моите отговорности, но нека проверим заедно и да определим следващата стъпка.“ Това държи вратата за сътрудничество отворена.

6. „Нямам време за това.“

Времето е ограничено, но да отхвърлите някого направо се чувства неуважително - дори и да сте претоварени. Вместо това кажете: „В момента съм напълно зает с друга задача. Можем ли да определим час, който е удобен и за двама ни?“ Това защитава вашия график и вашия професионализъм.

7. „Това никога няма да проработи.“

Затварянето на нечия идея незабавно обезкуражава креативността и кара другите да се колебаят да говорят. По-добър подход е да кажете: „Интересна идея — може би можем да я усъвършенстваме и да проучим как би могла да работи на практика.“ Вие помагате за подобряване на идеята, вместо да я отхвърляте.

8. „Чух, че…“

Слуховете разрушават доверието по-бързо от всяка грешка. Дори споделянето на „малка“ непроверена информация може да навреди на нечия репутация. Кажете вместо това: „Нека изчакаме официалната актуализация, преди да предположим каквото и да било.“

9. „Не искам да работя с този човек.“

Откритият отказ на колега вреди на морала и бързо разпространява негативизъм. Решавайте личните проблеми зад затворени врати – не пред колегите. Професионалната алтернатива е: „Сблъсквам се с някои предизвикателства при сътрудничеството си по тази задача. Можем ли да го обсъдим насаме с ръководителя на екипа?“

10. „Имам такъв махмурлук.“

Ти си възрастен. Излизаш. Понякога консумираш алкохол. Да, в офиса го разбират. Но ако се позоваваш на тези неща, е по-вероятно да изглеждаш глупаво, отколкото „готин“ или „възрастен“. Да си изградиш репутация на човек, който обича да се забавлява в офиса, може да ти се струва добра идея, докато не осъзнаеш, че на никой не му пука, камо ли да те уважава за това.