Високи разходи и недостиг на работници: Какви ще са предизвикателствата пред бизнеса през 2026 г.?

43% от бизнеса очаква националните продажби през 2026 г. да се увеличат

Високите разходи за заплати, липсата на квалифицирани работници, и финансовите условия, поставени от държавата - това са основните предизвикателства пред бизнеса през 2026 г.Това става ясно от „Европейско икономическо проучване 2026” на БТПП, 33-то по ред и координирано от Асоциацията на европейските търговски палати.

Проучването сочи още, че 43% от бизнеса очаква националните продажби през 2026 г. да се увеличат, но също толкова фирми са отговорили, че очакват по-скоро задържане на нивата /42.8%/. Всяка втора фирма очаква продажбите за износ по-скоро да нараснат умерено.

И догодина бизнесът ще продължава да страда от липса на качествена и квалифицирана работна ръка, което отразява високите разходи за наемане и трудностите при намирането на необходимата квалифицирана работна сила, пише БГНЕС. Над 62 % от фирмите са заявили, че няма да намаляват бройката на служителите си през 2026 г.

Очакванията за нивата на инвестициите през 2026 г. сочат отново към задържане в сравнение с тази година (46% от записатине фирми), но пък и не малък дял са по-позитивно настроени за ръст на нивата на инвестиции в компанията им (40%), най-вероятно заради благоприятните възможности, които се очакват с влизането ни в Еврозоната и повишаване на кредитния рейтинг на страната.

Абсолютно необходимо е да се овладее инфлационният натиск, произтичащ от увеличението на заплатите е, като едновременно с това се намалят осигурителните вноски и разходите за повишаване и преквалификация на работната сила, твърдят предприемачите. И това важи не само за България, но и за целия Европейски съюз.

Европейският бизнес има нужда и от реформиране на регулаторната рамка с цел минимизиране на правилата за бизнеса, за да се намалят административните и разходите за съответствие, особено за малките и средните предприятия. Това ще освободи техния финансов ресурс за разрастване, маркетиране на продуктите и услугите им и повишаване на конкурентоспособността.

Предприемачите са категорични, че следващият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отчита нуждите на малките и средните предприятия (МСП) и техните амбиции за разрастване; бъдещият Европейски фонд за конкурентоспособност трябва да осигури поефективни, въздействащи и опростени възможности за финансиране от ЕС за по-малките бизнеси.

Ключовите послания на европейския бизнес за добра икономическа среда през 2026 са няколко: осигуряване на предвидимост и финансова подкрепа за управление на прекомерните производствени разходи; намаляване на вноските за социално осигуряване и разходите за енергия.минимизиране на правилата за МСП с подкрепата на цифрови инфраструктури, за да се освободят инвестиционен капацитет, времето и ресурситe; разрешаване на компаниите да внедряват иновации и да работят безпроблемно в рамките на единния пазар.

За да се преодолее кризата на работна ръка, бизнесът предлага да има стандартизирани правила за увеличаване на инвестициите в повишаването на квалификацията и преквалификация, насърчаване на обучението за възрастни и професионалното образование и обучение, както и рамките за трансфер на бизнес.

