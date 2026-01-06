Винаги трябва да държите това в колата си, ако паркирате на открито през зимата

Зимата често създава сериозни затруднения за шофьорите

След мразовита нощ зимата често създава сериозни затруднения за автомобилите, оставени на открито. Понякога проблемът не е само в това дали двигателят ще запали – случва се шофьорът изобщо да не успее да влезе в колата. Замръзнали врати, сковани огледала и предно стъкло, покрито с плътен лед, са част от добре познатия зимен сценарий, който може да превърне сутрешното потегляне в изпитание.

Именно заради подобни ситуации германският автомобилен клуб ADAC, най-големият в Европа, редовно публикува практически съвети за шофьорите. Целта е ясна – дори в най-студените дни автомобилът да може да се използва без излишни рискове и забавяния. Някои от препоръките звучат необичайно, но на практика се оказват изключително полезни.

Сред тях е съветът през зимата в автомобила да се държат стари чорапи и ролка тиксо. На пръв поглед странна комбинация, но с напълно практично приложение – старите чорапи могат да послужат като защита за външните огледала. Ако са достатъчно големи, за да ги покрият изцяло, те предотвратяват натрупването на лед и спестяват време за стъргане и размразяване сутрин.

Внимание изисква и предното стъкло, което след нощ с отрицателни температури често е напълно заледено. Поставянето на специално покривало против обледеняване или парче по-здрав картон значително улеснява подготовката за път. Използването на вестници или обикновена хартия не се препоръчва, тъй като влагата и студът могат да ги залепят за стъклото и да усложнят ситуацията.

Чистачките са друг важен елемент, който през зимата не бива да се подценява. Те са ключови за добрата видимост, а замръзването им може да създаде риск по време на движение. Най-сигурният вариант е да се защитят с пластмасови калъфи. Макар някои шофьори да ги повдигат, за да не залепнат за стъклото, експертите отбелязват, че това натоварва механизма, макар и без съществен риск от трайна повреда.

Често срещан зимен проблем са и замръзналите ключалки на вратите, особено при по-старите автомобили, които се отключват с ключ. В такива случаи временното покриване на ключалката с тиксо може да я предпази от влага. Ако тя все пак замръзне, единственото решение остава използването на препарат за размразяване, който, както напомнят от ADAC, трябва да се държи у дома, а не в автомобила.

Дори по-новите автомобили с дистанционно заключване не са напълно защитени от зимните условия. Гумените уплътнения на вратите често замръзват и затрудняват отварянето им. Редовната им обработка със специални продукти за поддръжка на гума предотвратява залепването и удължава експлоатационния им живот.

