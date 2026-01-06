Изхвърляте коледната елха? Ето какво да правите с нея вместо това

Как да се разделим с коледната елха по екологичен начин?

Коледните елхи могат да се разграждат с години, когато бъдат изхвърлени на сметището. За щастие съществуват по-екологични начини да приключим празниците, без да вредим на околната среда. След края на Коледа идва моментът да свалим светлините, да приберем украсата и да се разделим с вече изсъхналата елха.

Защо изхвърлянето на елхите е проблем?

Снимка: iStock

Според Nature Conservancy около 10 милиона живи коледни елхи всяка година попадат на сметища. Там те се покриват с почва и се разграждат анаеробно (без кислород), вместо по естествения аеробен начин.

Този процес е изключително бавен и може да отнеме години. Освен това той отделя парникови газове като метан и въглероден диоксид, създава риск от замърсяване на подпочвените води.

Първа стъпка: подготовка на дървото

Независимо от избрания метод, започнете с премахване на всички орнаменти - махане на тензух, лампички и декоративни жици, отстраняване на изкуствен сняг, ако има такъв.

Практични и екологични решения

1. Компостиране и мулчиране в градината

Ако можете сами да нарежете елхата разпределете клоните върху почвата в градината. Те ще служат като зимен мулч, който предпазва луковици и корени от измръзване, през пролетта нарежете омекналите клони и ги оставете да се разградят.

Важно: боровите иглички не понижават значително pH на почвата, така че не застрашават растенията.

2. Общинско събиране и рециклиране

Много общини и благотворителни организации събират елхи след празниците и ги превръщат в тор за паркове, обществени градини, зелени площи.

Пример: В Париж има специални пунктове за събиране, където дърветата се нарязват и се използват в градските зелени зони.

3. Елхата като убежище за дивата природа

Ако имате езерце, елхата може да се потопи частично и да служи за подслон на риби. Оставена в двора, тя може да се превърне в убежище за непрелетни птици. Хранилка, закачена на клон, ще привлече още повече пернати гости. Дори в отдалечен ъгъл на двора елхата осигурява защита за дребни животни през зимата.

Защита на крайбрежието и климата

Снимка: https://www.instagram.com

Отсечените елхи често се използват за укрепване на пясъчни дюни, борба с крайбрежната ерозия, защита на райони, застрашени от наводнения.

Пясъчните дюни са т.нар. екосистеми със син въглерод, които съхраняват повече въглерод на единица площ от сухоземните гори и играят ключова роля в борбата с климатичните промени. Организации като Beach Guardian във Великобритания ежегодно събират елхи с помощта на доброволци, за да ги използват за тази цел.

Дарения и специални инициативи

Някои общности организират специални кампании за събиране на елхи. Зоологически градини ги използват за обогатяване на средата на животните. Ферми често приемат елхи за храна на добитъка. Например в Kentish Town City Farm в Лондон използва елхите за храна на козите – те са не само вкусни, но и действат като естествено средство срещу паразити.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN