Богатство като на държава: 25 фамилии държат 2,9 трилиона долара

Ето кои са те

Най-богатите фамилии в света продължават да увеличават дистанцията между себе си и останалата част от глобалната икономика. През последната година 25-те най-състоятелни семейства са добавили общо 358,7 млрд. долара към богатството си, възползвайки се от ръста на фондовите пазари и поскъпването на металите през 2025 г., показват данни на Bloomberg. Така съвкупната им нетна стойност достига внушителните 2,9 трилиона долара – сума, която по мащаб се нарежда между номиналните брутни вътрешни продукти на Франция и Италия. По прогнози на Международния валутен фонд френската икономика се оценява на около 3,3 трилиона долара, а италианската – на 2,5 трилиона.

Начело на класацията за поредна година остава фамилията Уолтън, основатели и най-големи акционери на Walmart. Семейството притежава около 44% от акциите на търговския гигант, а нетното му богатство вече надхвърля 513 млрд. долара. Втората позиция запазва управляващата фамилия на Абу Даби – Ал Нахян, с приблизително 336 млрд. долара, докато саудитската кралска фамилия Ал Сауд влиза сред първите пет, след като година по-рано заемаше шесто място. Четири от петте най-богати фамилии в света през 2025 г. са били сред водещите и през предходната година, като единствената промяна е отпадането на фамилията Кох от челната петица.

Характерно за тазгодишната класация е, че по-голямата част от най-богатите семейства са свързани с индустриалния сектор, докато останалите черпят състоянието си от търговията на дребно и пазара на луксозни стоки. Натрупаното фамилно богатство обаче вече изпреварва ръста на състоянието на най-известните индивидуални милиардери в света. Общото увеличение на богатството на водещи бизнес фигури като Илон Мъск, Джеф Безос, Уорън Бъфет, Дженсън Хуанг и Лари Елисън от началото на годината остава с близо 10,9 млрд. долара по-малко от ръста, отчетен при 25-те най-богати фамилии.

Сред индивидуалните милиардери най-силен е скокът на Илон Мъск, който затвърждава позицията си на най-богатия човек в света. През 2025 г. нетното му състояние нараства с над 47%, въпреки че акциите на Tesla са поскъпнали с около 18% от началото на годината. Мъск за първи път премина границата от 500 млрд. долара нетно богатство през октомври, като основният двигател за този ръст е SpaceX, в която той притежава 42% дял. Компанията се подготвя за първично публично предлагане при оценка от 800 млрд. долара – стойност, която допълнително подчертава мащаба на концентрацията на богатство в глобален план.

