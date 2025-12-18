Видеоклипове на деца със сексуален подтекст, генерирани от изкуствен интелект, събират милиони харесвания в TikTok

Разследването поставя под съмнение способността на TikTok да прилага собствените си правила

Според проучване на испанската неправителствена организация Maldita.es, в TikTok циркулират десетки видеа с изкуствено генерирани образи на момичета, които изглеждат като непълнолетни и са представени в сексуализирано облекло или пози. Част от видеата са събрали милиони харесвания, а акаунтите зад тях имат общо стотици хиляди последователи, пише CNN.

Изследователите са идентифицирали над дузина профили, публикуващи AI-видеа с момичета в прилепнали дрехи, бельо или ученически униформи. В коментарите под много от клиповете са открити линкове към чатове в Telegram, където се предлага за продажба детска порнография, сочи докладът.

Въпреки че 15 от тези акаунти са били докладвани чрез официалните инструменти на TikTok, 13 от тях са останали активни дни по-късно, казва Карлос Ернандес, ръководител на изследването и представител на Maldita.es. Организацията публикува доклада си в четвъртък.

Разследването поставя под съмнение способността на TikTok да прилага собствените си правила за модериране, особено по отношение на AI-генерирано съдържание. Според политиките на платформата е строго забранено публикуването на материали, които сексуализират деца — включително компютърно генерирани изображения и видеа. TikTok официално заяви, че прилага политика на нулева толерантност към сексуалната експлоатация на непълнолетни.

„Това не е сива зона. Всеки нормален човек вижда какво се случва и иска това съдържание да бъде премахнато“, казва Ернандес пред CNN.

От TikTok посочват, че използват комбинация от автоматизирани инструменти за анализ на изображение, звук и текст, както и човешки модератори. Между април и юни 2025 г. компанията е премахнала над 189 милиона видеа и е блокирала повече от 108 милиона акаунта, като твърди, че по-голямата част от нарушаващото правилата съдържание е засечено проактивно.

Говорител на TikTok не е предоставил конкретен коментар по повод доклада на Maldita.es, отбелязва CNN.

Изследването идва на фона на засилващия се натиск върху технологичните платформи да защитават децата онлайн. Все повече държави въвеждат строги регулации за социалните мрежи, включително забраната за достъп на лица под 16 години в Австралия, която влезе в сила тази седмица.

Докладът е част от по-широка тенденция, при която се поставя под въпрос ефективността на алгоритмите и модерацията в TikTok. По-рано тази година друго проучване, отново цитирано от CNN, показа, че платформата е насочвала млади потребители към сексуализирано съдържание чрез предложенията си за търсене, дори когато профилите са били в „ограничен режим“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN