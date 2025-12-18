Износът на стоки е 3,9815 млрд. евро

Търговският баланс на България за октомври е отрицателен в размер на 1,0444 млрд. евро при дефицит от 739 млн. евро за октомври 2024 г., съобщават от БНБ.

За периода януари - октомври търговският баланс е отрицателен и е 7,0837 млрд. евро (6,3 процента от БВП) при дефицит от 3,5482 млрд. евро (3,4 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Износът на стоки е 3,9815 млрд. евро за октомври. Той нараства със 76,5 млн. евро (2 процента) на годишна база. За януари - октомври износът е 35,4471 млрд. евро (31,6 процента от БВП), като намалява с 1,3179 млрд. евро (3,6 процента) в сравнение със същия период на 2024 г. (36,765 млрд. евро, 35,1 процента от БВП).

Вносът на стоки за октомври е 5,0259 млрд. евро, като се увеличава с 381,8 млн. евро (8,2 процента) на годишна база. За януари - октомври вносът е 42,5308 млрд. евро (37,9 процента от БВП). Това е увеличение с 2,2176 млрд. евро (5,5 процента) спрямо същия период на 2024 г. (40,3132 млрд. евро, 38,5 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 665,5 млн. евро при положително салдо от 637,9 млн. евро за октомври 2024 г. За януари - октомври салдото е положително и е 7,0937 млрд. евро (6,3 процента от БВП) при положително салдо от 6,8844 млрд. евро (6,6 процента от БВП) за януари - октомври 2024 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 975,1 млн. евро при дефицит от 662,9 млн. евро за октомври 2024 г. За януари - октомври текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 3,2733 млрд. евро (2,9 процента от прогнозния БВП) при положително салдо от 978,2 млн. евро (0,9 процента от БВП) за януари - октомври 2024 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 89,5 млн. евро при излишък от 90,6 млн. евро за октомври 2024 г. За януари - октомври капиталовата сметка е положителна в размер на 778,8 млн. евро (0,7 процента от БВП), при излишък от 1,3709 млрд. евро (1,3 процента от БВП) за януари - октомври 2024 г.

Финансовата сметка за октомври е отрицателна - 1,2435 млрд. евро при отрицателна стойност от 1,0664 млрд. евро за октомври 2024 г. За януари - октомври финансовата сметка е отрицателна - 5,2331 млрд. евро (4,7 процента от БВП), при отрицателна стойност от 332,2 млн. евро (0,3 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 448,5 млн. евро за октомври, при повишение с 332,6 млн. евро за октомври 2024 г. За януари - октомври тези инвестиции се увеличават с 2,5662 млрд. евро (при ръст от 2,4308 млрд. евро за януари - октомври 2024 г.).

Преките инвестиции в чужбина за октомври нарастват с 12,2 млн. евро, при ръст от 25 млн. евро за октомври 2024 г. За януари - октомври тези инвестиции се повишават с 418,1 млн. евро (при увеличение с 673,8 млн. евро за януари - октомври 2024 г.).

