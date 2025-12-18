Роналдо отваря елитен частен клуб, където телефоните са забранени

Членството в клуба е само с покана и има еднократна такса от 15 000 евро

Макар да е близо до края на бляскавата си футболна кариера, бизнес амбициите на Роналдо продължават да се развиват динамично. На 40-годишна възраст той остава ключова фигура за Ал-Насър и лидер на португалския национален отбор, като паралелно с това подготвя следващия етап от живота си. Част от тази визия е ултраексклузивен частен клуб за членове, разположен в сърцето на Мадрид. За него дискретността там ще е основен принцип, като достъпът ще е строго ограничен, а използването на мобилни телефони напълно забранено.

Снимка: Reuters

Проектът е реализиран съвместно с предприемача Иниго Ониева и Mabel Hospitality и има амбицията да промени начина, по който елитът на града общува, изгражда контакти и прави бизнес. Най-отличителното правило е съвсем в стила на CR7 – пълна забрана на мобилните телефони, с цел гарантиране на абсолютна поверителност, пише Вein sports.

По информация на Libertad Digital, пространството, носещо името Vega Private Members Club, ще отвори врати преди края на годината на адрес Lagasca 88, в престижната Златна миля на Мадрид. Разположен върху площ от 1000 кв. м, клубът ще има различни функции през деня и нощта – от частни заседателни зали, коуъркинг пространства и подкаст студио, до вечерен социален център с висша кухня, селектирани барове и затворени събития. Комплексът включва Casa Vega – модерно бистро, Restaurante Vega, италианското пространство Toto, както и винен клуб с частни дегустации и премиум преживявания.

Снимка: Getty Images / iStock

Членствата следват добре познатия стандарт на CR7. То е само с покана, срещу еднократна такса от 15 000 евро, осигурява доживотен достъп, приоритетни резервации и персонализирани услуги. Останалите членства започват от 2400 евро годишно, плюс входна такса от 2000 евро. Идеята е ясна – елитна среда за висококачествени контакти, изградена около рядко постижима стойност - пълна поверителност.

Роналдо не крие, че мисълта за отказване от футбола носи емоционално предизвикателство. В скорошен разговор с Пиърс Морган той призна, че този момент „наближава скоро“ и че липсата на адреналина от головете ще бъде „изключително трудна“. Въпреки това подчертава, че се подготвя за този преход от години. Бизнес портфолиото му вече включва CR7 Clothing, CR7 Fitness, хотели, парфюми, дигитални медийни проекти и още – а мадридският клуб е поредното доказателство за дългосрочните му планове.

Преди окончателно да се посвети на предприемачеството, Роналдо остава концентриран върху футбола. Той има за цел да върне Ал-Насър към трофеите и да запази Португалия конкурентоспособна преди вероятно последния си шанс за участие на Световно първенство през 2026 г.

