BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66851 BGN
Петрол
59.5 $/барел
Bitcoin
$86,769.2
Последвайте ни
1 USD
1.66851 BGN
Петрол
59.5 $/барел
Bitcoin
$86,769.2
Свят Роналдо отваря елитен частен клуб, където телефоните са забранени

Роналдо отваря елитен частен клуб, където телефоните са забранени

bTV Бизнес екип

Членството в клуба е само с покана и има еднократна такса от 15 000 евро

Макар да е близо до края на бляскавата си футболна кариера, бизнес амбициите на Роналдо продължават да се развиват динамично. На 40-годишна възраст той остава ключова фигура за Ал-Насър и лидер на португалския национален отбор, като паралелно с това подготвя следващия етап от живота си. Част от тази визия е ултраексклузивен частен клуб за членове, разположен в сърцето на Мадрид. За него дискретността там ще е основен принцип, като достъпът ще е строго ограничен, а използването на мобилни телефони напълно забранено. 

Снимка: Reuters

Проектът е реализиран съвместно с предприемача Иниго Ониева и Mabel Hospitality и има амбицията да промени начина, по който елитът на града общува, изгражда контакти и прави бизнес. Най-отличителното правило е съвсем в стила на CR7 пълна забрана на мобилните телефони, с цел гарантиране на абсолютна поверителност, пише Вein sports.

По информация на Libertad Digital, пространството, носещо името Vega Private Members Club, ще отвори врати преди края на годината на адрес Lagasca 88, в престижната Златна миля на Мадрид. Разположен върху площ от 1000 кв. м, клубът ще има различни функции през деня и нощта от частни заседателни зали, коуъркинг пространства и подкаст студио, до вечерен социален център с висша кухня, селектирани барове и затворени събития. Комплексът включва Casa Vega модерно бистро, Restaurante Vega, италианското пространство Toto, както и винен клуб с частни дегустации и премиум преживявания.

Снимка: Getty Images / iStock

Членствата следват добре познатия стандарт на CR7. То е само с покана, срещу еднократна такса от 15 000 евро, осигурява доживотен достъп, приоритетни резервации и персонализирани услуги. Останалите членства започват от 2400 евро годишно, плюс входна такса от 2000 евро. Идеята е ясна елитна среда за висококачествени контакти, изградена около рядко постижима стойност - пълна поверителност.

Над млн. струва подготовката на Кристиано Роналдо за световното през 2026 г.

Роналдо не крие, че мисълта за отказване от футбола носи емоционално предизвикателство. В скорошен разговор с Пиърс Морган той призна, че този момент наближава скоро“ и че липсата на адреналина от головете ще бъде изключително трудна. Въпреки това подчертава, че се подготвя за този преход от години. Бизнес портфолиото му вече включва CR7 Clothing, CR7 Fitness, хотели, парфюми, дигитални медийни проекти и още а мадридският клуб е поредното доказателство за дългосрочните му планове.

Преди окончателно да се посвети на предприемачеството, Роналдо остава концентриран върху футбола. Той има за цел да върне Ал-Насър към трофеите и да запази Португалия конкурентоспособна преди вероятно последния си шанс за участие на Световно първенство през 2026 г. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата