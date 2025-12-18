Мъж, който 27 години обикаля света без транспорт, разкрива двете най-страшни места

Той е минал през наистина страшни неща

На 29-годишна възраст Карл Бушби тръгва от Пунта Аренас, Чили, за много, много дългото пътуване обратно към Обединеното кралство пеша, без да използва никакви транспортни средства.

Сега на 56 години, Бушби почти се е върнал в Англия - но може да се наложи да преплува Ламанша от Франция, за да стигне до там.

Той каза пред CBS News за предстоящото си препятствие: „Плуването е гадно, пич. Просто е гадно. Не съм плувец. Не ми харесва.“

Знаейки, че сега е на финалната права, Бушби призна, че се чувства „уморен“ и сравни края с това, че е „като всеки, който е имал кариера през целия си живот, в един момент се пенсионира“.

Бушби разкри някои от най-страшните преживявания, които е имал през последните 27 години пътуване.

Едно от двете най-страшни преживявания, които са изникнали в съзнанието на безстрашния изследовател, се е случило в началото на пътуванията му през 2000 г., когато е прекосил Дариенския пролом. Това е участък от дъждовна гора на границата между Панама и Колумбия без пътища.

Бушби си спомня, че е бил „по средата на военна зона“: „Имаше цял много картели и наркоплантации, а след това наистина, наистина сурова джунгла.“

Той също така пътува през Беринговия проток, разположен между Тихия и Северния ледовит океан, и е първият британец, който го прави.

Докато го прекосява, Бушби казва, че се е сблъскал с полярна мечка. „Намираш се в един много сериозен свят, който ще те убие за 20 минути, ако объркаш нещо“, размишлява той.

Бушби обсъжда колко трудно е било пътуването през последните 27 години. Говорейки по BBC Radio Humberside през юни, той споделя: „Сблъскахме се с много усложнения с визови проблеми, финансови кризи, пандемия: преживяхме всичко.

На Бушби е било забранено да пътува през Русия или Иран, така че се е наложило да премине Каспийско море (което го прави първият човек, който някога е правил това).

Водният басейн е над 143 000 квадратни мили и граничи с пет държави: Казахстан, Русия, Туркменистан, Азербайджан и Иран.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN