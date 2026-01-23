BGN → EUR
Свят Victoria's Secret отваря първия си магазин в този еврпопейски град

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията управлява около 1380 магазина в близо 70 страни

Американската компания за луксозно бельо "Виктория‘с Сикрет" (Victoria's Secret) ще отвори първия си магазин в Германия по-късно тази година в опит да се настани по-трайно на германския пазар. Това съобщиха днес в изявление компанията и нейният местен франчайз партньор „Пи Ти Ейч груп“ (PTH Group).

Първият магазин на Victoria's Secret в Германия ще бъде разположен на “Монкебергщрасе“ (Monckebergstrasse) в Хамбург, главната търговска улица на града, като до края на 2026 г. ще бъдат открити още два магазина в Германия, пише БТА.

Кои са най-добре платените модели на Victoria’s Secret? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Досега Victoria's Secret имаше само два малки обекта в безмитните зони на летищата в Хамбург и Дюселдорф.

Основана в Охайо през 1977 г., Victoria's Secret се превърна в една от най-популярните марки за бельо и козметични продукти в световен мащаб, известна с бляскавите си модни ревюта, на които моделите дефилират с ангелски крила.

Victoria's Secret управлява около 1380 магазина в близо 70 страни, според данни на компанията.

