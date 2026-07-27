Проучване показва, какво биха избрали хората - сигурни 50 хил. евро или 50% шанс за 1 млн.?

За много хора сигурните 58 000 евро са сума, която може да промени живота им

Представете си, че имате избор – да получите веднага 50 000 хиляде паунда или 58 000 евро или да хвърлите монета за 50% шанс да спечелите 1,16 милиона евро. Какво бихте избрали? Според проучване на YouGov, проведено сред хиляди хора, по-голямата част от жените предпочитат сигурната сума. Общо 82% от жените са избрали гарантираните 58 000 евро.

Анкетата предизвика дискусии защо британците изглеждат по-склонни да избягват риска в сравнение с хората в САЩ. Макар малко хора някога да получават подобен избор, резултатите показват интересни тенденции за начина, по който хората възприемат риска и управляват своите финанси, цитира BBC.

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Общо 73% от близо 4600-те анкетирани възрастни заявяват, че биха предпочели да получат веднага 58 000 евро. Малко над една пета, или 21%, биха избрали възможността да рискуват за шанс да спечелят 1,16 милиона евро, а 6% от участниците признават, че не могат да решат. Разликите между половете са значителни - 82% от жените избират сигурната сума, докато при мъжете този процент е 63%. Това съвпада и с други изследвания, според които мъжете са почти два пъти по-склонни да инвестират в акции и дялове, докато жените по-често избират спестовни продукти.

Изборът зависи ли от това колко печелите? За много хора сигурните 58 000 евро са сума, която може да промени живота им. Тя е значително над средния годишен доход на работещите на пълен работен ден във Великобритания според официалната статистика. Въпреки че по-младите хора обикновено печелят по-малко, проучването показва, че именно те са по-склонни да поемат риск. Около 28% от хората между 18 и 24 години биха хвърлили монетата за шанс да спечелят 1,16 милиона евро, докато сред хората над 65 години този дял е едва 11%.

Всеки човек има различна граница, при която е готов да поеме риск. Ако същият избор беше между гарантирани 6 евро или 50% шанс за 116 евро, вероятно много хора биха избрали риска. В крайна сметка милиони хора редовно дават по около 2,30 евро за лотарийни билети с надеждата да спечелят голяма награда. С увеличаването на сумите обаче склонността към риск започва да намалява, а желанието за сигурност става по-силно.