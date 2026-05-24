Александър Везенков превзе Европа: Как българинът стана един от най-скъпоплатените играчи в Евролигата?

Олимпиакос победи Реал Мадрид с 92:85 във финала на Евролигата в Атина

Александър Везенков вече не е просто най-добрият български баскетболист. Той е и европейски шампион. И то в сезон, който окончателно затвърди статута му като едно от най-големите имена в баскетбола на Стария континент. Звездата на Олимпиакос изведе отбора до четвърта титла в Евролигата и се превърна в първия българин, достигнал върха на най-престижния клубен турнир в Европа. На големия финал Олимпиакос победи Реал Мадрид с 92:85 в Атина, а Везенков завърши двубоя с 12 точки. Но зад историческия успех стои и впечатляваща финансова история. Защото триумфът на Олимпиакос е и резултат от една от най-големите инвестиции в европейския баскетбол през последните години.

Олимпиакос плати милиони, за да си върне своя лидер

След сезона си в НБА със Sacramento Kings Везенков се завърна в Пирея през лятото на 2024 г. И още тогава стана ясно, че Олимпиакос няма да пести средства, за да върне голямата си звезда.

След периода си отвъд океана, през юли 2024 г. бившият играч на Арис и Барселона подписа петгодишно споразумение с Олимпиакос. Според информация на гръцкия сайт SDNA.gr, договорът е на стойност 18.5 млн. евро, а с включените бонуси може да достигне 20.5 млн. евро.

Това превърна българина в един от най-скъпоплатените играчи в историята на европейския клубен баскетбол.

Според данните, заплатата на двукратния носител на наградата „Спортист №1 на България“ е увеличена със 105% спрямо възнаграждението, което е получавал преди трансфера си в НБА през сезон 2022/2023. Настоящият му контракт включва и допълнителни привилегии като къща и автомобил в Пирея.

Според Eurohoops възнаграждението на 30-годишния българин за сезон 2025/2026 достига 4.1 млн. евро - сума, която практически се доближава до финансовите параметри на договора му в НБА.

За Олимпиакос това бе повече от трансфер. Това бе стратегическа инвестиция в играча, около когото клубът реши да изгради новата си шампионска ера.

И този риск се отплати по най-добрия възможен начин - с европейска титла.

Българинът вече е сред финансовия елит на Евролигата

Триумфът на Олимпиакос идва в момент, в който Александър Везенков вече е част от абсолютния финансов елит на европейския баскетбол.

Според данните за сезон 2025/2026 само двама играчи получават по-високи възнаграждения от българина.

На върха в класацията е Василие Мицич, който подписа с Hapoel Tel Aviv B.C.. Договорът на сръбския гард е за три години и общо 14 млн. евро, а приходите му за настоящия сезон се оценяват на около 5.6 млн. евро. Според публикации, в сделката са включени и акции от клуба.

Второто място е за Кендрик Нън от Panathinaikos B.C.. Американецът, който спечели MVP отличието и стана реализатор №1 в турнира през 2024/2025, подписа договор за 13.5 млн. евро за три сезона. Само за 2025/2026 Нън ще получи 5.3 млн. евро.

Веднага след тях идва Александър Везенков.

Зад българина остават имена като Шейн Ларкин, Майк Джеймс, Костас Слукас и Еди Таварес

От болезнената загуба през 2023 г. до трона на Европа

Историята на Везенков в Евролигата вече прилича на сценарий за спортен филм.

През 2023 г. именно Real Madrid Baloncesto разби мечтата на Олимпиакос за европейския връх. Тогава българинът изигра един от най-силните финали в историята на турнира, реализирайки 29 точки - рекорд за финален мач в Евролигата.

Но кошът на Серхио Люл секунди преди сирената остави Везенков и Олимпиакос на крачка от безсмъртието.

Две години по-късно съдбата върна българина на върха. Но този път - като шампион.

И ако през 2023 г. Везенков бе героят на загубения финал, то сега той вече е лицето на отбора, който покори Европа.

