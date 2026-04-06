Още един цех за месо у нас спря работа

Над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване

След като Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря обекта за преработка на месо в Монтана заради тежки нарушения на хигиенните изисквания, още един цех бе частично спрян днес. От Агенцията по храните, цитирана от БНР, съобщават, че фирма в дряновското село Соколово извършва нарушение в няколко обекта.

Нарушенията

Снимка: БГНЕС

Инспектори на Агенцията са установили съхранение на храни при неправилна температура и без етикети на български език, продукти с нарушена цялост на опаковките, както и лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване. Заради тези нарушения близо 7 тона храни са насочени за унищожаване.

В един от обектите на фирмата са открити храни от животински произход в значителни количества, които са били без задължителна маркировка, включително близо 3 тона свински глави, телешко месо, агнешки продукти и осолени черва в бидони.

Според инспекторите проследимостта на храните не може да бъде гарантирана, а това създава риск за здравето на потребителите.

Общо 6597 кг. храни ще бъдат унищожени

Проверката е разкрила и сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са констатирани плесени и ръжда, а в производствени помещения - лющещи се стени.

Поради тези причини част от дейността е спряна.

Нарушения са установени и в други проверени обекти на същата фирма - млекопреработвателно предприятие, предприятие за имитиращи продукти, хладилна складова база и склад за търговия на едро.