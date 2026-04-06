×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.65 $/барел
Bitcoin
$69,222.2
Последвайте ни
БГ Бизнес Още един цех за месо у нас спря работа

Още един цех за месо у нас спря работа

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване

След като Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря обекта за преработка на месо в Монтана заради тежки нарушения на хигиенните изисквания, още един цех бе частично спрян днес. От Агенцията по храните, цитирана от БНР, съобщават, че фирма в дряновското село Соколово извършва нарушение в няколко обекта.

Нарушенията

Снимка: БГНЕС

Инспектори на Агенцията са установили съхранение на храни при неправилна температура и без етикети на български език, продукти с нарушена цялост на опаковките, както и лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване. Заради тези нарушения близо 7 тона храни са насочени за унищожаване.

В един от обектите на фирмата са открити храни от животински произход в значителни количества, които са били без задължителна маркировка, включително близо 3 тона свински глави, телешко месо, агнешки продукти и осолени черва в бидони.

Според инспекторите  проследимостта на храните не може да бъде гарантирана, а това създава риск за здравето на потребителите.

Затвориха голям цех за месо заради сериозни хигиенни нарушения

Общо 6597 кг. храни ще бъдат унищожени

Снимка: Ладислав Цветков

Проверката е разкрила и сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са констатирани плесени и ръжда, а в производствени помещения - лющещи се стени.

Поради тези причини част от дейността е спряна.

Нарушения са установени и в други  проверени обекти на същата фирма - млекопреработвателно предприятие, предприятие за имитиращи продукти, хладилна складова база и склад за търговия на едро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

