Мондиал 2026: Високите цени на футболните фланелки тласкат феновете към фалшификат

Как е цената на една оригинална тениска?

С приближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г. спортните екипи поскъпват и все повече фенове избират реплики. Официална футболна фланелка струва около 110 евро, а почти неразличимото фалшификати са десет пъти по-евтини, предава БТА.

Има ли разлика между оригиналната тениска и репликата?

„Почти е невъзможно да се открие разлика между двете“, пише потребител в онлайн форум, който се хвали с покупката на фалшива фланелка на националния отбор на Испания за 2026 г., доставена само за десет дни. Логото на производителя е бродирано на точното място, а декоративните елементи са изработени с впечатляваща прецизност. По думите му фалшификаторът показва сериозно майсторство, като продава фланелки за около 15 евро, включително моделите, които това лято на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще носят звезди като Килиан Мбапе, Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Ламин Ямал.

Според Делфин Сарфати, генерален директор на френския съюз на производителите „Юнифаб“, конфискациите на фалшификати са нараснали четири пъти от 2020 г. насам, а ментетата вече заемат около 15 процента от пазара на спортни стоки.

„Производството, транспортирането и купуването на фалшификати не е безобидно — така се финансират криминални мрежи, губят се работни места, ноу-хау и данъчни приходи“, подчертава друг производител, цитира БТА. По думите му при големи международни спортни събития винаги има увеличение на заловените ментета, като близо 30 процента от всички конфискации са свързани с играчки, игри и спортни артикули. Междувременно нарастващият интерес към нелегалните продукти се обяснява основно с рязкото поскъпване на оригиналните екипи, чиито цени вече могат да надхвърлят 160 евро.

Как се определя крайната цена на тениската?

Според икономиста Ришар Дюотуа футболният екип постепенно се превръща в „луксозен продукт“. Той обяснява, че крайната цена почти няма връзка със себестойността на производството, което е изнесено в азиатски държави с ниски заплати и представлява под 10 процента от крайната стойност. Съавторът на книгата „Фуут бизнес“ (Foot Business) уточнява, че 35 процента от цената остават при търговците, 25 процента — при производителя на спортната екипировка, между 8 и 15 процента — при клуба или федерацията, около 5 процента са за транспорт, а останалото са данъци. Тази система е особено изгодна за клубовете и федерациите, тъй като средствата от екипировката се връщат под формата на огромни спонсорски договори.

Спортна страст и моден аксесоар

Собственикът на парижкия магазин за ретро футболни екипи „ЛайнАп“ (LineUp) Иполит Жьоно признава, че „разбира хората, които се насочват към ментетата“, особено в условията на инфлация. Той отбелязва и значителното подобрение в качеството на имитациите: „Новите фланелки са направени все по-добре. Трябва внимателно да се вгледаш в детайлите, за да различиш оригинала.“ Според него границата между оригинално и фалшиво производство често е размита, защото „вероятно идват от едни и същи фабрики“.

По думите му много компании в Азия работят през деня за официалните производители, а през нощта — за паралелни мрежи. Жьоно допълва, че през последните пет-шест години са се появили нови потребители, които носят футболни фланелки не само от спортна страст, но и като моден аксесоар. „Хората ги носят заради визията и естетиката им“, заключава той — независимо дали са оригинални или фалшиви.