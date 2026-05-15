Вече пращаме пари към Европа само с телефонен номер

Страната ни се присъедини към EuroPA

България официално се присъединява към европейската инициатива European Payments Alliance (EuroPA), съобщават от „Борика“. В резултат на това националната услуга blinkP2P, която позволява изплащане и получаване на пари по мобилен номер, поетапно ще разширява обхвата си и ще позволява незабавни преводи между потребителите в България, Испания, Португалия, Гърция, Италия и всички други страни, част от инициативата.

EuroPA е европейска инициатива, която свързва националните системи за незабавните плащания в обща мрежа. Алиансът обединява водещи платежни решения, така че потребителите да могат да изпращат пари по мобилен номер на граждани в различни държави в рамките на Европа - толкова лесно, колкото в собствената си страна.

Новината бе обявена по време на официалното отбелязване на 10-годишнината от създаването на „Национална картова и платежна схема – bcard blink“, част от „Борика“, предаде БТА. Събитието събра над 200 представители на финансовия сектор у нас и от 12 държави – членуващи в European Card and Payment Association (ECPA), European Card and Payment Cooperation (ECPC) и EuroPA, в които bcard blink участват, се посочва в съобщението.

