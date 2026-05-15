Дейвид Бекъм е първият британски спортист милиардер

Какво е състоянието на легендарния футболист

Легендата на английския футбол Дейвид Бекъм официално влезе в историята като първия британски спортист милиардер, включен в класацията на „Съндей Таймс“ за най-богатите хора във Великобритания за 2026 година, съобщава BBC.

Според данните общото състояние на Бекъм и съпругата му Виктория Бекъм вече възлиза на впечатляващите 1,185 милиарда британски лири. Това нарежда бившия футболист сред най-богатите личности, свързани със спорта на Острова, като пред него остава единствено бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун.

След края на футболната си кариера Бекъм успешно разви бизнеса си и стана съсобственик на американския клуб Интер Маями. Отборът се превърна в най-скъпия клуб в Мейджър Лийг Сокър, оценяван на около 1,45 милиарда долара. Голям принос за популярността на тима има и присъствието на аржентинската суперзвезда Лионел Меси.

51-годишният Бекъм, който през ноември беше удостоен с рицарско звание, продължава да бъде една от най-разпознаваемите световни спортни личности. Освен бизнес проектите си, той е и посланик на добра воля на УНИЦЕФ още от 2005 година, както и лице на световни марки като Adidas и Hugo Boss, пише БТА.

В класацията на най-богатите спортисти във Великобритания присъстват още няколко големи имена. Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън заема пето място с приблизително състояние от 435 милиона паунда.

Сред водещите фигури е и северноирландският голфър Рори Макилрой, който е оценен на 325 милиона паунда след поредния си триумф на турнира Мастърс.

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн, който в момента играе за Байерн Мюнхен, също попада сред най-богатите спортисти с богатство от около 110 милиона паунда. Същата сума е приписвана и на двукратния шампион от Уимбълдън Анди Мъри.