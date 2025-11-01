Въвеждат такса от 15 евро на ден за посещение на тези популярни европейски острови

Причината е борба със свръхтуризма

Испания в момента е между чука и наковалнята. А именно, управлява все по-неустойчиви нива на туризъм на места, които разчитат на парите, които туризмът носи.

На Балеарските острови – Майорка, Менорка, Ибиса и Форментера – близо една четвърт от хората работят директно в туристическия сектор, но това не спира широко разпространеното разочарование от въздействието, което индустрията оказва върху живота на местните жители. Властите се опитаха да ограничат новите места за настаняване и да обложат с данък краткосрочните престои, но това не е достатъчно за някои, включително CCOO (Синдикат на работниците), които искат увеличение на този данък.

Дебатите за туризма се разгорещяват на Балеарските острови

Това не е първият път, когато група островитяни се обединяват срещу „неустойчивите“ туристически практики – миналия месец отворено писмо от жители на Майорка призова чуждестранните инвеститори в имоти да стоят настрана.

След това столицата на острова Палма обяви, че ще забрани отварянето на нови краткосрочни жилища под наем и хостели с надеждата, че повече имоти ще бъдат използвани за настаняване на хора, които действително живеят в града. Въпреки това някои казват, че това не е достатъчно, за да възпре посетителите, поради което CCOO призовава за реформа на „Данъка за устойчив туризъм“ (SST).

Профсъюзът иска SST, който е в сила на всичките четири острова, да се увеличи до 15 евро (13 британски лири или 17 долара) на човек на ден. Таксата се добавя към всички нощувки и в момента е определена на 4 евро на вечер за луксозни места за настаняване и само 2 евро за хостели или къмпинги.

Увеличаването на този данък, казва CCOO, би било преди всичко „възпиращ фактор, така че Балеарските острови да изпратят ясно послание към света, че няма място за повече хора тук през пиковия сезон“. Дори ако увеличената такса не спре хората да резервират пътуване, CCOO казва, че допълнителните пари биха могли да отидат за подобряване на условията на труд и жилищата на островите.

Генералният секретар на CCOO, Хосе Луис Гарсия, също иска да види забраната, която Палма е наложила за нови ваканционни жилища, разпространена на всичките четири острова - подобни мерки са предприети и от Аликанте и Мадрид. „За да се намали лятната пренаселеност, не е достатъчно да се ограничи търсенето; трябва да действаме и спрямо предлагането“, обясни той, добавяйки, че трябва да се обърне внимание и на нарастващите наеми в жилищните имоти. „Повече от строителство, става въпрос за ограничаване на цените и докато не направим това, няма да обърнем ситуацията“.

CCOO призовава за ограничаване на наемите, както и за създаването на 40 000 нови социални жилища за местните жители, частично финансирани от увеличения туристически данък.

Балеарските острови не са единствената част от Испания, която се бори. На други места, Тенерифе въвежда „екологичен данък“ за преходи в Национален парк Тейде в опит да запази ландшафта, докато Сан Себастиан въведе строги нови правила за плажовете.

Местните жители в различни градове и острови също отбелязаха, че намирането на жилище е трудно, което накара националното правителство да въведе ограничения за краткосрочните наеми навсякъде. Всички краткосрочни ваканционни жилища вече трябва да бъдат регистрирани и над 100 000 незаконни имота вече са премахнати от туристическите уебсайтове, откакто политиката влезе в сила през април.

