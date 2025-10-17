Колко време отнема да вземете гражданство в раличните държави от ЕС?

В Европейския съюз сроковете на пребиваване се различават значително между държавите

Придобиването на гражданство е механизъм, който позволява на чужденците да станат граждани на страна, в която са живели законно за определен период. В повечето случаи това изисква постоянно и легално пребиваване, владеене на държавния език и тест за познания за история, култура и политическа система. В Европейския съюз сроковете на пребиваване се различават значително между държавите — от 5 до 11 години според националното законодателство. Ето колко време ще ви отнеме да вземете гражданство в различните държави на ЕС.

Португалия, Малта, Германия, Франция, Нидерландия — 5 години

Тези държави са сред по-„достъпните“ по отношение на продължителността на легалното пребиваване, необходимо за гражданство. Обикновено чужденец трябва да живее законно в страната през минимум 5 години, да изпълни езикови и интеграционни изисквания и да не е осъждан за тежки престъпления, пише Euronews. Португалия обаче планира да затегне правилата, като правителството предлага удвояване на срока до 10 години за повечето чуждестранни жители, като само гражданите на португалоговорящи държави ще ползват намаление до 7 години. За Франция, Малта и Нидерландия стандартният срок остава 5 години, с допълнителни условия за език, интеграция и дипломатични особености.

Гърция — 7 години

В Гърция минималният период на легално пребиваване, преди да се подаде заявление за гражданство, е 7 години. Това изискване цели да гарантира по-добра интеграция на кандидатите — чрез дълъг престой, познаване на гръцкия език, съдействие в обществения живот и познания за гръцката историческа, културна и политическа рамка.

Кипър, Финландия — 8 години

За Кипър и Финландия стандартният срок за натурализация е 8 години. В тези държави чужденците, освен че трябва да пребивават законно и непрекъснато, често минават и през допълнителни проверки — за езикови умения, обществена интеграция и доказване на социални или икономически връзки с държавата.

Дания — 9 години

Дания изисква цели 9 години легално и непрекъснато пребиваване за кандидатите за гражданство. Освен това страната държи на строг подбор — условия като владеене на датски език, добро поведение, данъчна история и участието в обществото са част от стандартната процедура.

Италия, Испания, Латвия, Словения, Полша, България — 10 години

Тази група държави има един от най-дългите минимални срокове (10 години) преди чужденец да може да кандидатства за гражданство чрез натурализация. Това означава, че кандидатът трябва да проживее законно десетилетие, често притежавайки вид на постоянно пребиваване през по-голямата част от този период. Освен това се изискват доказателства за езикова компетентност, финансово стабилно положение, добро поведение и интеграция в обществото.

Унгария — 11 години

Унгария е с най-дълъг срок сред изброените — 11 години легално пребиваване са необходими за натурализация. Този строг изискващ стандарт служи като филтър, който гарантира, че кандидатите имат сериозни и продължителни връзки със страната. Освен това се очаква да притежават езикови умения, да нямат сериозни криминални записи и да са били активни в обществото.

За всеки, който обмисля да се премести в друга държава, е важно да следи постоянно националното законодателство и да се информира за преходни правила и бъдещи реформи, които биха могли да повлияят на възможността за гражданство.

