Въвеждат нови правила за една от най-посещаваните туристически дестинации

Ето какво трябва да знаете

Индонезия налага ново изискване за всички чуждестранни туристи в Бали – те трябва да носят паспортите си през цялото време на острова. Мярката е част от усилията на властите да засилят контрола върху имиграцията и да ограничат нарастващите нарушения на визовите правила.

Целта е не само да се подобри спазването на законите, но и да се улесни управлението на туризма, особено предвид проблемите с надвишаване на визовите срокове и злоупотребите с туристически визи.

Патрули ще следят туристите

За да гарантира изпълнението на новите правила, правителството създаде специална имиграционна патрулна група, известна като Satgas, съставена от 100 обучени служители. Те извършват случайни проверки в най-натоварените туристически райони на острова, включително Чангу, Семиняк, Керобокан, Убуд, Кута, Санур, Беноа, Джимбаран, Нуса Дуа и известните сърф плажове Улувату и Бингин.

Първоначално някои туристи са били изненадани и не са имали паспорт в себе си си. В тези случаи глоба не е налагана – служителите просто са ги предупредили и обяснили колко е важно винаги да се носи паспорт или разрешение за престой (KITAS).

Туристическа такса и контрол върху плащанията

В същото време Бали въведе и нова туристическа такса за чужденците в размер на 150 000 индонезийски рупии (около 7,40 паунда). Таксата е част от усилията за устойчиво управление на туризма и опазване на природата и ресурсите на Бали.

В бъдеще се обсъжда възможността имиграционните служители да проверяват и плащането на таксата, за да се гарантира, че всички посетители са я заплатили.

Смесени реакции от обществото

Решението за засилване на имиграционния контрол предизвика смесени реакции. Някои индонезийци го подкрепят като мярка за ограничаване на злоупотребите с визи, докато други предупреждават, че по-строгият контрол може да отблъсне туристите. Особено тревожно за туристическата индустрия е, че агресивният подход може да промени имиджа на Бали като дестинация за спокойна и безпроблемна почивка.

В същото време някои местни предлагат патрулите да обхващат и кафенета и йога студиа, където се подозира злоупотреба с туристически визи. Това обаче поражда опасения, че легитимни туристи, дошли за кратък престой, могат да се почувстват неудобно или несправедливо третирани.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN