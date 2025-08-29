1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Свят Въвеждат нови правила за една от най-посещаваните туристически дестинации

Въвеждат нови правила за една от най-посещаваните туристически дестинации

bTV Бизнес екип

Ето какво трябва да знаете

Индонезия налага ново изискване за всички чуждестранни туристи в Бали – те трябва да носят паспортите си през цялото време на острова. Мярката е част от усилията на властите да засилят контрола върху имиграцията и да ограничат нарастващите нарушения на визовите правила.

Целта е не само да се подобри спазването на законите, но и да се улесни управлението на туризма, особено предвид проблемите с надвишаване на визовите срокове и злоупотребите с туристически визи.

Скоростомерът на колата срещу GPS – кое показва истинската скорост?

Патрули ще следят туристите

За да гарантира изпълнението на новите правила, правителството създаде специална имиграционна патрулна група, известна като Satgas, съставена от 100 обучени служители. Те извършват случайни проверки в най-натоварените туристически райони на острова, включително Чангу, Семиняк, Керобокан, Убуд, Кута, Санур, Беноа, Джимбаран, Нуса Дуа и известните сърф плажове Улувату и Бингин.

Първоначално някои туристи са били изненадани и не са имали паспорт в себе си си. В тези случаи глоба не е налагана – служителите просто са ги предупредили и обяснили колко е важно винаги да се носи паспорт или разрешение за престой (KITAS).

Българинът, който трансформира денталната индустрия в САЩ, носи им милиарди долари

Туристическа такса и контрол върху плащанията

В същото време Бали въведе и нова туристическа такса за чужденците в размер на 150 000 индонезийски рупии (около 7,40 паунда). Таксата е част от усилията за устойчиво управление на туризма и опазване на природата и ресурсите на Бали.

В бъдеще се обсъжда възможността имиграционните служители да проверяват и плащането на таксата, за да се гарантира, че всички посетители са я заплатили.

122 пъти по-висока заплата: Колко взимат най-високоплатените шефове във Великобритания?

Смесени реакции от обществото

Решението за засилване на имиграционния контрол предизвика смесени реакции. Някои индонезийци го подкрепят като мярка за ограничаване на злоупотребите с визи, докато други предупреждават, че по-строгият контрол може да отблъсне туристите. Особено тревожно за туристическата индустрия е, че агресивният подход може да промени имиджа на Бали като дестинация за спокойна и безпроблемна почивка.

В същото време някои местни предлагат патрулите да обхващат и кафенета и йога студиа, където се подозира злоупотреба с туристически визи. Това обаче поражда опасения, че легитимни туристи, дошли за кратък престой, могат да се почувстват неудобно или несправедливо третирани.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата