1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Свят 122 пъти по-висока заплата: Колко взимат най-високоплатените шефове във Великобритания?

122 пъти по-висока заплата: Колко взимат най-високоплатените шефове във Великобритания?

Свят

bTV Бизнес екип

Тази година заплата на един мениджър е достигала 45,5 млн. паунда

Заплатите на главните изпълнителни директори (ГИД) в най-големите британски компании, листвани в индекса FTSE 100, достигнаха рекордни нива за четвърта поредна година. Новите данни на Центъра за високи заплати сочат, че средното възнаграждение на тези топ мениджъри за 2024–2025 г. е скочило до 4,58 милиона паундаувеличение с 6,8% спрямо предходния период. Един средностатистически мениджър печели 122 пъти повече от редовен служител на пълен работен ден, предава The Independent. 

Снимка: Getty Images/iStock

Тази година е особено значима и с нарастващия брой на компаниите, които плащат космически суми на своите топ ръководители. Тринадесет фирми са изплатили на своите директори по над 10 милиона паунда – скок спрямо десетте от миналата година. Най-фрапиращ е случаят с Питър Дилнот от Melrose Industries, който е получил общо 45,5 милиона паунда. Главният изпълнителен директор на фармацевтична компания също е сред най-високоплатените с възнаграждение от 14,7 милиона паунда

AI ще разшири възможностите на по-ниско квалифицираните служители

Докладът отбелязва и значителен ръст в общото средно възнаграждение на ръководителите от FTSE 100. То достига 5,91 милиона паунда – увеличение с цели 15,4% спрямо миналата година и надхвърля предишния рекорд от 5,79 милиона паунда, поставен през 2017–2018 г. Този ръст се случва на фона на икономическа несигурност и засилва критиките към корпоративната култура на прекомерно възнаграждение за сметка на по-широката работна сила.

Друг главен изпълнителен директор е отчел значително понижение в своето възнаграждение, което тази година възлиза на 4,1 милиона паунда – с близо 10 милиона по-малко от предходния период. Това се дължи основно на по-малко присъдени дялове в компанията. Въпреки това, неговата заплата остава в пъти по-висока от тази на редовите служители.

България е сред последните в ЕС по използване на интернет устройства

Въпреки огромните суми, изплащани на мъжете на върха, жените остават подценени. Само девет компании от FTSE 100 са имали жени главни изпълнителни директори през отчетната година. Техният среден доход възлиза на 3,27 милиона паунда – значително по-нисък от общата средна стойност за ГИД. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата