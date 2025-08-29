122 пъти по-висока заплата: Колко взимат най-високоплатените шефове във Великобритания?

Тази година заплата на един мениджър е достигала 45,5 млн. паунда

Заплатите на главните изпълнителни директори (ГИД) в най-големите британски компании, листвани в индекса FTSE 100, достигнаха рекордни нива за четвърта поредна година. Новите данни на Центъра за високи заплати сочат, че средното възнаграждение на тези топ мениджъри за 2024–2025 г. е скочило до 4,58 милиона паунда – увеличение с 6,8% спрямо предходния период. Един средностатистически мениджър печели 122 пъти повече от редовен служител на пълен работен ден, предава The Independent.

Тази година е особено значима и с нарастващия брой на компаниите, които плащат космически суми на своите топ ръководители. Тринадесет фирми са изплатили на своите директори по над 10 милиона паунда – скок спрямо десетте от миналата година. Най-фрапиращ е случаят с Питър Дилнот от Melrose Industries, който е получил общо 45,5 милиона паунда. Главният изпълнителен директор на фармацевтична компания също е сред най-високоплатените с възнаграждение от 14,7 милиона паунда.

Докладът отбелязва и значителен ръст в общото средно възнаграждение на ръководителите от FTSE 100. То достига 5,91 милиона паунда – увеличение с цели 15,4% спрямо миналата година и надхвърля предишния рекорд от 5,79 милиона паунда, поставен през 2017–2018 г. Този ръст се случва на фона на икономическа несигурност и засилва критиките към корпоративната култура на прекомерно възнаграждение за сметка на по-широката работна сила.

Друг главен изпълнителен директор е отчел значително понижение в своето възнаграждение, което тази година възлиза на 4,1 милиона паунда – с близо 10 милиона по-малко от предходния период. Това се дължи основно на по-малко присъдени дялове в компанията. Въпреки това, неговата заплата остава в пъти по-висока от тази на редовите служители.

Въпреки огромните суми, изплащани на мъжете на върха, жените остават подценени. Само девет компании от FTSE 100 са имали жени главни изпълнителни директори през отчетната година. Техният среден доход възлиза на 3,27 милиона паунда – значително по-нисък от общата средна стойност за ГИД.

