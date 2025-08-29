Българинът, който трансформира денталната индустрия в САЩ, носи им милиарди долари

От финтех до стоматология

Стоян Кендеров, български предприемач със значителен опит в технологиите и финтех сектора, е основател на Wisdom Inc. Това е компания със седалище в Сан Франциско, чиято мисия е да модернизира и дигитализира денталната индустрия в САЩ и извън тях. Пазарът, оценяван на 170 милиарда долара, дълго време остава встрани от технологичните трансформации, които вече променят други сектори на здравеопазването.

Наскоро Wisdom Inc. обяви успешен финансиращ кръг от 21 милиона долара, с което общата инвестиция в компанията достигна 28 милиона долара (23,9 милиона евро). Средствата ще бъдат вложени в ускоряване на продуктовите иновации и в разширяване на бизнеса, съобщава The Recursive.

От финтех до стоматология

Снимка: iStock

Кендеров има богат професионален път. Предприемаческите му начинания започват в Европа и стигат до ключови ръководни роли в Intuit, LendingClub, Quicken, Amdocs и KPN Qwest. Той е участвал в изграждането на първите интернет доставчици в Германия, Австрия и Нидерландия, както и в създаването на един от ранните интернет портали в Германия.

Преди да създаде Wisdom Inc., той ръководи продуктова трансформация в Plastiq, с която учетворява транзакционния обем на компанията до 4 милиарда долара за по-малко от четири години.

Проблемът в денталната индустрия

В САЩ функционират около 170 000 стоматологични кабинета и 220 000 зъболекари, като 80% от тях са частни практики. Тази фрагментираност прави сектора уязвим. Пациентите плащат частично от джоба си, а частично разчитат на стоматологични застраховки.

Застрахователните компании често отказват плащания, създавайки „порочен триъгълник“ между застраховател – работодател – пациент. Това води до 10–15% несъбрани приходи за стоматологичните кабинети – разлика, която често елиминира печалбата им.

„Ако сте зъболекарски кабинет, който печели приблизително 1 милион долара годишно и не можете да съберете 10-15% от приходите за услуги, които вече сте извършили през тази година, ще се приберете без печалба през тази година като зъболекар.", казва той в интервю за The Recursive.

Защо точно сега?

Снимка: Canva

След пандемията секторът се сблъсква с два ключови проблема - недостиг на квалифицирани кадри и растящи разходи – цените на консумативи като ръкавици и спринцовки са се удвоили, докато плащанията от застрахователите остават непроменени.

Резултатът е нарастващо напрежение и риск все повече лекари да се откажат от професията.

Решението на Wisdom Inc.

Компанията на Кендеров комбинира изкуствен интелект и експертиза на дентални специалисти, за да предложи услуга, която оптимизира процеса на фактуриране, намалява загубите на приходи, гарантира, че зъболекарите получават навреме своите плащания.

Само за година бизнесът на Wisdom Inc. е нараснал повече от два пъти. Компанията вече е призната от водещи медии и спечели наградата за най-добра компания за дентално фактуриране.

Едно от ключовите предимства на Wisdom Inc. е достъпът до уникални данни от денталните кабинети, които не могат да бъдат публикувани онлайн заради тяхната чувствителност. Това позволява на компанията да изгради дълбоко вертикална операционна система, която да се превърне в стандарт за индустрията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN