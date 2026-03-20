В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си

През годините актьорът е имал няколко забележителни имения

На 86 години почина Чък Норис, една от големите екшън легенди на американското кино. Извън прожекторите приживе той изгражда стабилен и добре структуриран инвестиционен профил, включващ недвижими имоти с висока стойност. Неговият подход към имотния пазар предлага интересни уроци за предприемачи и инвеститори.

Чък Норис е притежавал няколко луксозни имота с площ над 4 акра, сред които имение на брега на морето в Ангуила за 14 милиона долара, ранчо от 700 акра близо до Хюстън и имение в средиземноморски стил в Далас с площ от 7362 кв. фута, разположено в Уокър, Тексас Рейнджър. Домовете му обикновено разполагат с големи фитнес зали, басейни, обширна охрана и, в имотите му в Тексас, с рустикални, но изискани удобства.

През 2013 г. Норис обяви дългогодишния си дом в Далас за 1,2 милиона долара. Имотът, който той притежаваше съсобственост заедно с брат си Арън, включваше отделна сграда, използвана по време на снимките на „Уокър, Тексаски рейнджър“. Домът разполагаше с четири спални, седем бани, киносалон и фитнес зала, както и с частно езеро.

Преди това е притежавал имение от 2,2 акра в Тарзана с гараж за 25 коли и уникално ранчо, подобно на доджо, в Санта Ана с частно езеро и над 100 риби.

През последните години емблематичният актьор живееше в неговия основен дом - Lone Wolf Ranch край град Навасота. Имотът е огромен (стотици до около 1000 акра) и служи както за лична резиденция, така и за бизнес дейности.

Там той прекарва по-голямата част от времето си със семейството си и управлява свои проекти, включително бизнес с бутилирана вода.

Освен това имаше и дом в Хавай, който ползваше със семейството си от време на време. Именно в Хавай е бил актьорът, когато е получил здравословен проблем и в последствие е починал.

Най-забележителният му имот

Може би най-забележителният имот на Чък Норис е имението в Ангуила, карибски остров с площ от 35 квадратни мили, известен със своя дискретен лукс и бели пясъчни плажове. Имотът бе пуснат на пазара през ноември миналата година.

