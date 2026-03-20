In Memoriam: Как Чък Норис се превърна от карате шампион до световноизвестен актьор?

Чък Норис, шампионът по бойни изкуства, който се превърна в екшън звезда, почина днес на 86 години. Той е един от най-известните американски актьори, натрупал състояние, което се оценява на около 70 милиона долара. Норис е приет в болница в Хавай в четвъртък, а на следващия ден семейството му разпространява изявление, че е починал същата сутрин. „Макар да предпочитаме да не разкриваме подробности около обстоятелствата, искаме да знаете, че той си отиде в спокойствие и в присъствието на най-близките си“, споделят неговите роднини, цитирани от „Variety“.

Спортна кариера

Роден като Карлос Рей Норис на 10 март 1940 г. в Райън, Оклахома, той израства в трудно семейство с финансови проблеми. Като тийнейджър е по-скоро срамежлив и не се отличава със спортни умения, но след гимназията постъпва във Военновъздушните сили на САЩ, където животът му поема нова посока. По време на службата си в Южна Корея започва да тренира Тан Судо и други бойни дисциплини. Това първоначално занимание постепенно се превръща в негова страст. След завръщането си в Калифорния през 1962 г. той отваря карате школа и започва да участва в турнири. Макар началото да е трудно с редица загуби, до 1967 г. вече постига значителен напредък и започва да печели последователно, според Celebrity Net Worth.

През 1968 г. печели първата от шест поредни титли в професионалното карате в средна категория, а година по-късно триумфира с Тройната корона и е обявен за Боец на годината. Успоредно с това изгражда мрежа от школи, привличащи известни личности. Именно в този период се запознава с Брус Лий, което по-късно води до пробива му в киното.

Как се превръща в един от най-известните актьори на световната сцена?

През 1972 г. участва във филма „Пътят на дракона“, където култовата му бойна сцена с Брус Лий в римския Колизеум остава една от най-запомнящите се в историята на жанра. Това участие му отваря вратите към международната публика и водещи роли. През 80-те години той се утвърждава като звезда с филми като „Самотният вълк Маккуейд“, „Изчезнал в действие“ и „Делта Форс“. През 90-те години разширява популярността си с телевизионния сериал „Уокър, Тексаски рейнджър“, излъчван осем сезона.

В „Самотният вълк Маккуейд“ (1983) той влиза в ролята на Джей Джей Маккуейд – самотен тексаски рейнджър, борещ се с престъпността, като филмът носи около 12 милиона долара. След това затвърждава статута си с „Изчезнал в действие“ (1984), където играе полковник Джеймс Брадок, и продукцията достига приблизително 22 милиона долара. В „Кодекс на мълчанието“ (1985) той е полицая Еди Кюсак, а филмът реализира около 20 милиона долара. Същата година участва и в „Нашествие в САЩ“ като бивш агент на ЦРУ Мат Хънтър (17 милиона долара), а през 1986 г. в „Делта Форс“ като майор Маккой – роля, която носи на филма още около 17 милиона долара.

В края на десетилетието Норис се завръща към образа на Брадок в „Брадок: Изчезнал в действие 3“ (1988), който печели около 16 милиона долара. По-късно той прави запомнящо се камео в комедията „Доджбол: Истинска история за аутсайдер“ (2004), която има огромен успех с приблизително 167 милиона долара приходи. Завръщането му в голямото кино идва с „Непобедимите 2“ (2012), където играе Букър – Самотния вълк, а филмът печели над 315 милиона долара в световен мащаб.

Бизнес

Освен актьорската си кариера, Норис развива и бизнес дейности, включително компания за бутилирана вода, както и участие в рекламни кампании на различни марки. В средата на 2000-те той става част от интернет културата чрез „Факти за Чък Норис“.

