Най-важното умение в ерата на AI? Добър вкус

Това ли е новото стратегическо предимство на работното място?

Добър вкус доскоро се свързваше с добре скроени дрехи, премерен интериор или умело подбрана цветова палитра. Днес обаче това понятие излиза от рамките на естетиката и започва да се разглежда като потенциално стратегическо предимство на работното място, особено в свят, в който изкуственият интелект произвежда огромна част от съдържанието около нас.

Променящата се ценност на интелигентността

В епизод от 30 април на подкаста The Education Equation with Jeremy Singer, професорът от Wharton School Ethan Mollick говори за „фундаментално екзистенциално предизвикателство“: как технологията променя начина, по който оценяваме различните видове интелигентност, пише The Business Insider.

Според него традиционните показатели за интелектуално превъзходство вече не изглеждат толкова сигурни, когато алгоритмите могат да пишат, анализират, обобщават и разсъждават със скорост и мащаб, недостижими за човека.

Когато стилът започва да има значение

Молик, автор на книгата Co-Intelligence: Living and Working with AI, отбелязва, че в тази нова среда „наличието на усет за стил всъщност има значение“.

В свят, в който голяма част от онлайн съдържанието вече е генерирано от ИИ и започва да звучи еднакво, човекът, който пише в разпознаваем, отличим и автентичен стил, става по-интересен. Стилът се превръща в сигнал за човешко присъствие.

Опасенията за работните места вече не са само в техническите сфери

Досега тревогите около автоматизацията се фокусираха основно върху технически професии като програмиране, анализ на данни и финанси, области, които изглеждат особено уязвими за генеративния ИИ.

Но според Молик заплахата не се ограничава само до тях.

Дори „човешките“ умения вече са възложими

Много хора намират утеха в мисълта, че умения като преценка, критическо мислене и комуникация ще останат трудно автоматизируеми. Молик обаче подчертава, че дори тези традиционно „устойчиви“ умения вече могат частично да се възлагат на ИИ.

По думите му съществуват достатъчно изследвания, показващи, че ИИ може да предлага аргументирано критическо мислене и етични разсъждения, с които специалисти биха се съгласили и че тези способности ще се подобряват с времето.

Вкусът като нов диференциатор

Тази идея се вписва в по-широка дискусия сред технологичните лидери: дали именно вкусът ще се превърне в ключовото умение, което отличава хората в работна среда, доминирана от ИИ.

През февруари президентът на OpenAI Greg Brockman заяви, че „вкусът е ново основно умение“. Малко след това съоснователят на Y Combinator Paul Graham написа в X: „Когато всеки може да създаде всичко, големият диференциращ фактор е това, което избереш да създадеш.“

С други думи, не става дума толкова за способността да произвеждаш, а за способността да подбираш.

Не всички обаче са убедени, че вкусът ще остане човешка територия. Nan Yu, ръководител „Продукт“ в Linear, пише в X: „Вероятно нямате по-добър вкус от ИИ.“

Той допълва, че има много други изцяло човешки начини да допринесем, но „да имаме по-добър вкус“ може би не е сред тях.

Новият въпрос на работното място

Ако доскоро въпросът беше „Колко си умен?“, днес той постепенно се измества към „Какво избираш?“ и „Как го оформяш?“.

В епоха, в която интелигентността става достъпна като услуга, вкусът, способността да разпознаваш стойност, да подбираш, да придаваш форма и смисъл, може да се окаже най-трудно възпроизводимото човешко качество. Или поне засега.