В този европейски университет се обучават шпиони - ето къде се намира

Преподавателите не са запознати с миналото на курсистите и не знаят имената им

Университетският преподавател Ксавие Кретиез признава, че не знае истинските имена на голяма част от студентите, които обучава. Причината е, че работата му далеч надхвърля стандартното университетско преподаване: той участва в подготовката на кадри за френските тайни служби. По думите му често не е запознат с миналото на курсистите и се съмнява, че имената, които използват, са реални.

Снимка: Getty Images / iStock

Това е кампусът на Sciences Po Saint-Germain в покрайнините на Париж. Тази дипломна програма събира както обикновени студенти на около 20 години, така и действащи служители на френското разузнаване, обикновено между 35 и 50 години, пише ВВС.

Програмата носи името Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales – диплома по разузнаване и глобални заплахи – и е разработена от Sciences Po в сътрудничество с Академията за отбрана, обучителния орган на френските тайни служби. Тя е създадена по искане на властите преди около десетилетие, в контекста на мащабната кампания за набиране на кадри след терористичните атаки в Париж през 2015 г. Целта е както подготовка на бъдещи агенти, така и продължаващо обучение на действащи служители.

Дипломата включва 120 учебни часа, разпределени в рамките на четири месеца, а за външни участници – шпиони и служители от частни компании – таксата е около 5000 евро. Основният фокус е разпознаването, проследяването и неутрализирането на заплахи, като темите обхващат икономиката на организираната престъпност, ислямския джихадизъм, бизнес разузнаването и политическото насилие. Достъпът до занятията е строго контролиран и дори журналистите подлежат на проверка от службите за сигурност.

Професор Кретиез отбелязва, че френските разузнавателни структури са се разраснали значително и днес включват около 20 000 агенти в т.нар. „вътрешен кръг“, сред които DGSE и DGSI, както и финансовата разузнавателна служба Tracfin. Освен борбата с тероризма, все по-голямо значение имат финансовите престъпления, прането на пари и мафиотската дейност, особено в Южна Франция. Именно затова интересът на големи компании към дипломата расте, а завършилите намират реализация както в държавните служби, така и в частния сектор.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN