Ето колко става минималната заплата в Гърция от днес

От днес влиза в сила увеличението на минималната работна заплата в Гърция, съобщи гръцката агенция АНА-МПА, цитира БНТ. В сравнение с 2019 г. възнаграждението е нараснало с 41,54%. Новият размер на брутната минимална заплата вече е 920 евро, при предишни 882 евро.

Според данни на Министерството на труда от 2019 г. досега общото увеличение възлиза на 270 евро месечно, или 3780 евро на годишна база. Промяната ще има пряко отражение върху заплатите на около 700 000 заети в частния сектор, както и върху всички данъчни служители и редица социални плащания.

Като пример може да се посочи обезщетението за безработица, което се повишава от 540 евро на 565 евро. Това е шестото поред увеличение на минималното месечно възнаграждение, въведено от правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Според синдикалните организации увеличението от едва 40 евро е недостатъчно на фона на непрекъснато растящите цени. По данни на най-големия синдикат в частния сектор – Общата конфедерация на труда – много от работещите изпитват трудности да покриват основните си разходи.

Същевременно Гърция продължава да заема едни от последните места в класацията по покупателна способност. Според изчисления на синдиката минималната заплата, необходима за достоен живот, трябва да бъде 1052 евро.