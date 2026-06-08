Производството на фета в Гърция намалява с 15 000 тона - какви са причините?

Доставките на овче мляко ще бъдат с 60 000–70 000 тона по-ниски

Производството на фета се очаква да намалее с приблизително 15 000 тона през тази година заради по-ниските доставки на козе и овче мляко. Причината е масовото унищожаване на животни в страната, основно вследствие на епидемията от едра шарка, както и разпространението на шап в района на Лесбос, предава eKathimerini.

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Според президента на Междупрофесионалната организация на фетата Михалис Сарантис, който говори на Конференцията за млечни продукти 2026, доставките на овче мляко ще бъдат с 60 000–70 000 тона по-ниски. Това директно води до очакван спад в производството на фета с около 15 000 тона. При общо годишно производство от около 140 000 тона, приблизително 105 000 тона обичайно се изнасят извън Гърция.

По думите на изпълнителния директор на „Омирос“ Христос Яницис вече се очакват проблеми с дистрибуцията, особено на фона на ръст от 4,5% в продажбите през първото тримесечие на 2026 г. Той допълва, че проблемът няма да се ограничи само до тази година, а вероятно ще се задълбочи през 2027 г.

Намаленото предлагане вече води и до повишение на цените. Средната цена на овчето мляко е около 1,60 евро/кг, като се очаква допълнително увеличение от 2% до 3% до края на годината, което почти сигурно ще се отрази и на крайните цени за потребителите.

Производители и животновъди остро критикуват държавата за начина, по който се справя със зоонозите. Те твърдят, че липсват ефективни превантивни мерки, компенсации и подкрепа за възстановяване на стадата, като ситуацията в някои райони, включително Лесбос, е определяна като тежка криза с масови загуби и сериозни икономически щети за сектора.