Шест държави, в които бензинът е по-евтин от водата

В повечето държави по света водата се възприема като една от най-достъпните и жизненоважни стоки, тъй като човек не може да оцелее без нея дори за ден. Въпреки това, съществуват места, където ситуацията е коренно различна — там горивото се продава на по-ниска цена от обикновена бутилка вода. Причината не е, че водата е станала недостижим лукс, а фактът, че тези страни разполагат с огромни залежи на петрол и техните правителства активно субсидират горивата, за да поддържат цените им ниски. Индийският новинарски портал Wion е подготвил списък с шест такива държави, цитиран от БГ НЕС.

Либия

В Либия литър бензин се търгува за около 0,03 долара, докато бутилка вода струва приблизително 0,45 долара. Изобилието от петрол и държавните субсидии правят горивото изключително евтино, но в същото време водата поскъпва заради недостига и затрудненията с нейното доставяне.

Венецуела

Там един литър гориво струва около 0,02 долара, докато за литър бутилирана вода се заплащат близо 0,60. Щедрите държавни субсидии правят бензина почти безплатен, но заради икономическата криза и проблемите с инфраструктурата, водата се оказва значително по-скъпа.

Саудитска Арабия

В тази страна литър бензин се предлага на цена от около 0,58 долара, а същото количество вода достига до 1,20. Макар че богатите петролни находища държат цените на горивата ниски, високата цена на водата се дължи на пустинния климат и скъпото обезсоляване на морска вода.

Кувейт

Цената на литър бензин в Кувейт е около 0,34 долара, докато водата се продава за приблизително 1,50 на литър. Изобилието от петрол и подкрепата на държавата правят горивото достъпно, но водата остава скъпа заради нуждата от обезсоляване на морски води.

Ангола

В Ангола литър бензин струва приблизително 0,33 долара, докато цената на литър вода е около 0,80. Въпреки икономическите предизвикателства, държавата продължава да субсидира горивата, което запазва ниските им цени. Водата обаче е по-скъпа, тъй като има трудности с нейното снабдяване и инфраструктурата.

Алжир

В Алжир горивото струва около $0,34 за литър, докато литър вода достига до $0,50. Приходите от петрол позволяват на държавата да държи цената на бензина ниска чрез субсидии, но пречистването и транспортът на водата водят до по-високи разходи за потребителите.

В тези страни с богати петролни залежи и щедри субсидии горивото струва по-малко от питейната вода, чиято стойност се увеличава поради климатични условия, лоша инфраструктура или ограничени водоизточници. Така достъпът до вода се превръща в едно от най-големите предизвикателства на бъдещето.

