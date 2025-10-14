Шест държави, в които бензинът е по-евтин от водата

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В повечето държави по света водата се възприема като една от най-достъпните и жизненоважни стоки, тъй като човек не може да оцелее без нея дори за ден. Въпреки това, съществуват места, където ситуацията е коренно различна — там горивото се продава на по-ниска цена от обикновена бутилка вода. Причината не е, че водата е станала недостижим лукс, а фактът, че тези страни разполагат с огромни залежи на петрол и техните правителства активно субсидират горивата, за да поддържат цените им ниски. Индийският новинарски портал Wion е подготвил списък с шест такива държави, цитиран от БГ НЕС.
В Либия литър бензин се търгува за около 0,03 долара, докато бутилка вода струва приблизително 0,45 долара. Изобилието от петрол и държавните субсидии правят горивото изключително евтино, но в същото време водата поскъпва заради недостига и затрудненията с нейното доставяне.
Там един литър гориво струва около 0,02 долара, докато за литър бутилирана вода се заплащат близо 0,60. Щедрите държавни субсидии правят бензина почти безплатен, но заради икономическата криза и проблемите с инфраструктурата, водата се оказва значително по-скъпа.
В тази страна литър бензин се предлага на цена от около 0,58 долара, а същото количество вода достига до 1,20. Макар че богатите петролни находища държат цените на горивата ниски, високата цена на водата се дължи на пустинния климат и скъпото обезсоляване на морска вода.
Цената на литър бензин в Кувейт е около 0,34 долара, докато водата се продава за приблизително 1,50 на литър. Изобилието от петрол и подкрепата на държавата правят горивото достъпно, но водата остава скъпа заради нуждата от обезсоляване на морски води.
В Ангола литър бензин струва приблизително 0,33 долара, докато цената на литър вода е около 0,80. Въпреки икономическите предизвикателства, държавата продължава да субсидира горивата, което запазва ниските им цени. Водата обаче е по-скъпа, тъй като има трудности с нейното снабдяване и инфраструктурата.
В Алжир горивото струва около $0,34 за литър, докато литър вода достига до $0,50. Приходите от петрол позволяват на държавата да държи цената на бензина ниска чрез субсидии, но пречистването и транспортът на водата водят до по-високи разходи за потребителите.
В тези страни с богати петролни залежи и щедри субсидии горивото струва по-малко от питейната вода, чиято стойност се увеличава поради климатични условия, лоша инфраструктура или ограничени водоизточници. Така достъпът до вода се превръща в едно от най-големите предизвикателства на бъдещето.
