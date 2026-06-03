В тази страна можете да наемете хора да носят пазарските ви чанти

Компанията разполага със седем служители на пълен работен ден и планира разширяване

Представете си, че някой носи покупките ви, докато обикаляте магазините, или бута детската количка, докато пазарувате. Именно такава услуга предлага новият стартъп CarryMen на оживения пазар Lajpat Nagar в индийската столица Делхи. Стартирала през април, компанията предоставя мъжки и женски асистенти за период до четири часа, като цените започват от 79 рупии за 30 минути и 149 рупии за един час. Това се равнява на 70 цента или 1,35 евро. Услугата бързо печели популярност сред клиентите, но същевременно предизвиква и дебат за привилегиите на средната класа и условията на труд, предава ВВС.

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Идеята е дело на приятелките Риту Кандари Шривастава и Канишка Малхотра, които са майки на малки деца. Те стигнали до нея след посещение на пазара, където изпитали трудности да се придвижват с количките и покупките си. Освен това станали свидетели на възрастна жена, която се борела с тежките си чанти, но самите те не могли да ѝ помогнат. Тогава осъзнали, че подобна услуга би улеснила хората, които имат нужда от съдействие при пазаруване. След разговор със семействата си започнали подготовката на проекта, получили необходимите разрешителни и открили собствен павилион на пазара.

През следващите месеци основателките наели петима млади мъже, а по-късно и две жени, които преминали специално обучение. Асистентите не само носят чанти, но също така помагат с детски колички, предоставят чадъри, столчета, вода и преносими зарядни устройства. Те са обучени да познават добре пазара, за да насочват клиентите към желаните магазини, както и да чакат на опашки вместо тях. Един от служителите – 18-годишният Ананд Кумар – разказва, че работата му носи по-добро заплащане и повече уважение в сравнение с предишните му занимания.

След старта си CarryMen бързо привлича вниманието в социалните мрежи и разделя общественото мнение. Много хора определят идеята като иновативна и виждат в нея възможност за създаване на нови работни места в страна с висока безработица. Критиците обаче я възприемат като символ на привилегироваността на заможните индийци. Някои дори говорят за експлоататорска работа в икономиката на временната заетост. Основателките категорично отхвърлят тези обвинения и подчертават, че всички служители са на постоянен трудов договор.

Според Риту Кандари Шривастава основните клиенти на услугата са бременни жени, родители с малки деца, възрастни хора и хора с увреждания. Сред тях са и Джатиндер и Анита Сабхарвал, които наели асистент за един час, за да им помогне с покупките. Освен че носел багажа им, служителят ги насочил до аптека, откъдето Анита успяла да си купи лекарство за мигрена. Семейството е убедено, че услугата улеснява значително придвижването и прави пазаруването по-комфортно.

В момента CarryMen разполага със седем служители на пълен работен ден и планира разширяване. Още през юли компанията възнамерява да започне работа и на пазара Chandni Chowk, а впоследствие и на други места в Делхи и в цяла Индия. Въпреки това експерти предупреждават, че бъдещият успех ще зависи от устойчивото финансиране и от способността на компанията да запази добрите условия на труд при евентуално разрастване. Дали CarryMen ще се превърне в успешен национален модел или ще се сблъска с предизвикателствата на пазара, предстои да стане ясно.