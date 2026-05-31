Богатството се измества към нови световни центрове

Ето кои са най-бързо растящите източници на нови капитали

Световното финансово богатство е нараснало с 10,7% през 2025 г. до рекордните 333 трилиона долара - най-бързият ръст от 2021 г. насам, показва доклад на Boston Consulting Group (BCG).

Макар Северна Америка и Западна Европа все още да държат по-голямата част от световното богатство, най-бързо растящите източници на нови капитали вече не са Ню Йорк, Лондон или Цюрих, а градове като Мумбай, Джакарта, Рияд, Хошимин и Сао Пауло.

Според BCG развиващите се пазари, включително Китай, ще създадат около 12 трилиона долара ново финансово богатство до 2030 г. Очаква се броят на домакинствата с финансови активи над 250 000 долара да нараства с около 8% годишно, което ще доведе до появата на над един милион нови милионери до края на десетилетието.

Индия се очаква да има най-голям принос към този процес, като добави над 2 трилиона долара ново богатство до 2030 г., предаде БГНЕС. Силен ръст се прогнозира и за Бразилия, Мексико, Виетнам, Индонезия и Саудитска Арабия.

Данните на Knight Frank показват, че Индонезия ще отчете най-бързото увеличение на броя на свръхбогатите хора през следващите пет години – с 82%, следвана от Саудитска Арабия, Полша и Виетнам. Делът на Близкия изток в световното население на свръхбогатите също продължава да расте.

Особено показателен е примерът на Мумбай. Финансовата столица на Индия се утвърждава като нов център на богатството, движен основно от местни предприемачи и инвеститори. Цените на първокласните жилищни имоти там са нараснали с 8,7% през 2025 г., а броят на сделките за над 5 милиона долара продължава да се увеличава.

Според анализаторите центърът на тежестта в създаването на ново богатство постепенно се измества от традиционните западни финансови центрове към Азия, Латинска Америка и Близкия изток. Въпреки геополитическите рискове и икономическата несигурност тенденцията засега изглежда ясно очертана - все по-голяма част от богатствата на бъдещето ще бъдат създавани извън традиционните икономически сили.

