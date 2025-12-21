В Рим дори метростанциите са туристически атракции

Под улиците на италианската столица бяха открити две нови метростанции

Рим за пореден път доказва, че е град, в който миналото и настоящето съжителстват буквално пласт върху пласт. Под улиците на италианската столица бяха открити две нови метростанции, които не само улесняват придвижването, но се превръщат и в самостоятелни туристически и културни атракции, съобщава Euronews.

Новите станции са част от линия C на римското метро и привличат вниманието не просто с модерната си инфраструктура, а с впечатляващите археологически открития, направени по време на строителството и вплетени директно в пространството им.

Едната от тях се намира дълбоко под Колизеума – едно от най-посещаваните места в света. За туристите това означава бърз и удобен достъп до емблематичния амфитеатър, без необходимостта да се сблъскват с натоварения и хаотичен трафик на повърхността. Втората станция е разположена край Порта Метрония – порта от III век, част от прочутите Аврелиеви стени.

И двете станции предлагат необичайно преживяване за ежедневното градско пътуване – директна среща с автентични археологически находки. На спирката при Порта Метрония предстои откриването на музей, в който ще бъдат изложени останки от римска казарма от II век, както и фрески и мозайки от античния период. Междувременно станцията при Колизеума вече посреща пътниците с експозиция от керамични съдове, масивни каменни кладенци и части от римска термална баня.

Пътуващите могат да проследят и самия процес на разкопките чрез видеоматериали, излъчвани на специални екрани – визуален разказ за това как съвременният Рим постепенно разкрива своите древни пластове. Именно тези археологически открития са сред основните причини изграждането на линията да продължи повече от десетилетие.

„Истинското предизвикателство беше да съчетаем инженерните решения с изключителното археологическо наследство“, коментира кметът на Рим Роберто Гуалтиери. По думите му подобни мащабни проекти позволяват да бъдат разкрити пластове от миналото, които иначе биха останали завинаги скрити под града.

Линия C на метрото, която все още е в процес на изграждане, се очаква да бъде напълно завършена до 2035 г. и да включва общо 31 станции. Следващата ключова спирка – площад "Венеция", разположена в близост до Капитолийския хълм и древните императорски форуми – е планирана за откриване през 2033 г.

