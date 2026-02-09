BGN → EUR
Свят Изпълнителен директор разкрива защо не интервюира вътрешни кандидати за повишение

Изпълнителен директор разкрива защо не интервюира вътрешни кандидати за повишение

bTV Бизнес екип

Той започва кариерата си в Cisco през 1997 г. като акаунт мениджър и подчертава, че не е достатъчно просто да се стремиш нагоре

Широкоразпространена практика на много от големите коорпорации е да интервюират за ръководни позиции хора, които вече имат опит в компанията. Чък Робинс, главен изпълнителен директор на Cisco, признава пред Business Insider, че не обича да интервюира вътрешни кандидати за повишение и е против тази тенденция. 

Когато имаме двама или трима кандидати от компанията, интервюто просто губи смисъл,“ казва той в скорошно интервю за TBPN. Какво можем да научим за тях за 30 минути, когато всъщност ги виждаме на работа всеки ден?“

За Робинс е важно всеки ден да се приема като малко интервюза следващата роля. Той започва кариерата си в Cisco през 1997 г. като акаунт мениджър и подчертава, че не е достатъчно просто да се стремиш нагоре по корпоративната стълбица. Трябва да помагаш на колегите си да успяват,“ обяснява той. Ако мислиш само за собственото си изкачване, шансът да успееш е по-малък.“

Трима успешни предприемачи, напуснали колежа, разкриват кога са уловили точния момент за бизнес

Робинс дава и практичен съвет за тези, които искат повишение: Ако вашите колеги смятат, че назначението ви има пълен смисъл, значи сте на правилния път. Ако не могат да кажат това, вероятно още не сте готови.“ Според него за високите управленски позиции е ключова и емоционалната интелигентност. Успешните хора съчетават разбиране на технологията, висок EQ и истински интерес към мисията на екипа,“ казва той.

И накрая, Робинс споделя как поддържа перспективата си в живота: Винаги отделям нещата, които не мога да контролирам. Дори след лош ден, казвам на съпругата си: ‘Искаш ли да чуеш добрата новина? Днес не ми поставиха диагноза рак.’ Ако най-лошият ми ден не включва сериозно заболяване, утре се събуждам и продължавам напред.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

