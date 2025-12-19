Известна верига аптеки у нас сменя своя собственик

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) официално одобри придобиването на аптечната верига Медея от BENU – водеща европейска аптечна мрежа. След регулаторното одобрение се очаква финализиране на сделката между собствениците на Медея и BENU, съобщават от компанията.
Сливането ще увеличи броя на аптеките BENU в страната до 51, включително обекти в София, Кюстендил, Перник, Плевен и Стара Загора. Засега основната концентрация на обектите остава в София.
Нови служители и разширени услуги
Към екипа се присъединяват 320 служители – магистър-фармацевти, помощник-фармацевти, консултанти и стоковеди. Разширяването на аптечната мрежа ще позволи на компанията да предоставя на още повече български пациенти високо качество на обслужване, консултации за превенция и грижа за здравето.
BENU стъпва на българския пазар през 2022 г., стартирайки с онлайн аптека и няколко физически обекта в София. Аптеките са част от групата ФЬОНИКС и са сред най-големите фармацевтични вериги в Европа. Компанията има над 3 300 аптеки в 17 държави и повече от 13 000 служители, обслужвайки 187 милиона клиенти. BENU е лидер по пазарен дял и разпознаваемост на марката в страни като Литва, Латвия, Естония, Унгария, Чехия и Сърбия.
Разширяването на мрежата в България цели да предостави европейско ниво на обслужване, професионални консултации и цялостна грижа за здравето на пациентите.
