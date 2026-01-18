В Париж вече има нов вид транспорт

Пътуването по целия маршрут ще отнема около 18 минути

Кабини на градска въжена линия се издигнаха над югоизточните предградия на Париж, след като в събота беше официално открит първият подобен транспортен проект в региона на френската столица.

Линията C1 беше въведена в експлоатация в предградието Лимей-Бреван в присъствието на председателя на региона Ил дьо Франс Валери Пекрес, както и на кметовете на общините, които ще бъдат обслужвани от новата транспортна връзка.

Трасето е с дължина 4,5 километра и свързва Кретей с Вилньов-Сен-Жорж, като преминава още през Лимей-Бреван и Валентон. По линията ще се движат общо 105 кабини, всяка с капацитет до 10 седящи пътници, като дневно се очаква да бъдат превозвани около 11 000 души.

Пътуването по целия маршрут ще отнема около 18 минути, включително спирките, докато придвижването с автобус или автомобил отнема приблизително 40 минути. Новата въжена линия осигурява и директна връзка с линия 8 на парижкото метро, като по този начин значително подобрява достъпа на изолирани квартали до основната транспортна мрежа на столицата. Проектът е реализиран на стойност 138 млн. евро – значително по-ниска цена в сравнение с изграждането на подземна железница.

Това е седмата градска въжена линия във Франция. Подобни системи вече функционират в градове като Брест, Сен Дени на остров Реюнион и Тулуза.

Макар традиционно въжените линии да се използват за преодоляване на планински терени, те все по-често намират приложение и в градска среда като устойчиво и ефективно решение за обществен транспорт. Първата градска въжена линия във Франция е изградена още през 1934 г. в Гренобъл, където и днес тя е един от символите на града.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN