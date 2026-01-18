BGN → EUR
Свят В Париж вече има нов вид транспорт

В Париж вече има нов вид транспорт

bTV Бизнес екип

Пътуването по целия маршрут ще отнема около 18 минути

Кабини на градска въжена линия се издигнаха над югоизточните предградия на Париж, след като в събота беше официално открит първият подобен транспортен проект в региона на френската столица.

Линията C1 беше въведена в експлоатация в предградието Лимей-Бреван в присъствието на председателя на региона Ил дьо Франс Валери Пекрес, както и на кметовете на общините, които ще бъдат обслужвани от новата транспортна връзка.

Трасето е с дължина 4,5 километра и свързва Кретей с Вилньов-Сен-Жорж, като преминава още през Лимей-Бреван и Валентон. По линията ще се движат общо 105 кабини, всяка с капацитет до 10 седящи пътници, като дневно се очаква да бъдат превозвани около 11 000 души.

Испания посрещна рекорден брой чуждестранни туристи през 2025 г.

Пътуването по целия маршрут ще отнема около 18 минути, включително спирките, докато придвижването с автобус или автомобил отнема приблизително 40 минути. Новата въжена линия осигурява и директна връзка с линия 8 на парижкото метро, като по този начин значително подобрява достъпа на изолирани квартали до основната транспортна мрежа на столицата. Проектът е реализиран на стойност 138 млн. евро – значително по-ниска цена в сравнение с изграждането на подземна железница.

След две години рецесия: Германия започва да отчита икономически растеж

Това е седмата градска въжена линия във Франция. Подобни системи вече функционират в градове като Брест, Сен Дени на остров Реюнион и Тулуза.

Макар традиционно въжените линии да се използват за преодоляване на планински терени, те все по-често намират приложение и в градска среда като устойчиво и ефективно решение за обществен транспорт. Първата градска въжена линия във Франция е изградена още през 1934 г. в Гренобъл, където и днес тя е един от символите на града.

