Испания посрещна рекорден брой чуждестранни туристи през 2025 г.

Туризмът представлява около 13% от икономиката на страната

Рекордните 97 милиона чуждестранни туристи посетиха Испания през 2025 г., като този икономически жизненоважен сектор постави нов рекорд за втора поредна година, заяви министърът на туризма.

Първата оценка показва увеличение от 3,5% спрямо цифрата от 94 милиона за 2024 г., а разходите са се повишили с 6,8% до 135 милиарда евро, каза Джорди Хереу на пресконференция в Мадрид.

„Това е колективен успех на цялата страна, който перфектно демонстрира огромната привлекателност на Испания, защото Испания е страна, която съблазнява света“, подчерта той, цитиран от АФП.

Повечето посетители са европейци, като британските, германските и френските туристи съставляват около половината от пристигащите, заяви Педро Аснар, професор в бизнес училището Esade.

Подобно на южните си съседи Португалия и Гърция, Испания се възстанови от строгите мерки за икономии и тежкия дълг в началото на 2010-те години, като възстановяването на туризма след пандемията от Covid-19 изигра важна роля, пише БГНЕС.

Туризмът представлява около 13% от икономиката на втората най-посещавана страна в света след Франция, чийто динамичен растеж е надминал този на останалите страни от ЕС.

Банката на Испания прогнозира растеж от 2,9% през 2025 г. за четвъртата по големина икономика в Европейския съюз, което е повече от двойно над средното очакване за еврозоната.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN