В наша съседка все още има компании, които нямат достъп до интернет

15% от компаниите извършват търговия чрез интернет

В македонската икономика все още има регистрирани компании, които не използват интернет. Това показват официални данни на Държавната статистическа служба, цитирани от Денар.

Какво показват статистиките?

Почти всички компании използват компютър в бизнес помещенията си, но не всички от тях имат достъп до интернет. Всички компании, които са в категорията големи или наемат над 250 души, разполагат с компютри и достъп до интернет. В минимален процент от компаниите, които имат от 50 до 249 служители, и в по-малките компании, които наемат до 49 души, има бизнес субекти, които нямат компютри и не използват интернет. Около 15% от компаниите извършват търговия чрез интернет, което не е цифра, с която нашата съседка може да се гордее в ерата на дигитализация и технологично развитие.

Използване на интернет

Снимка: Getty Images / iStock

„През 2025 г. предприятията с достъп до интернет са имали най-висок дял в сектор „Други дейности“ с 99,7% и в сектора на ИКТ с 99,1%. През 2025 г. 99,2% от предприятията са използвали компютър в работата си. 92,9% от предприятията с десет или повече служители са имали широколентов достъп до интернет чрез фиксирана връзка“, се посочва в доклада на SSO.

Вторият сегмент, отбелязан от статистиците от държавната служба, е за „електронна търговия на компании“. Отново най-големите имат най-добри данни, а в големите компании с до 250 служители всяка четвърта компания е получила поръчка чрез компютърни мрежи.

В компании с 50 до 249 служители този процент не надвишава 20. Що се отнася до компаниите с до 50 служители, само 15% от тях използват онлайн търговия.

„По отношение на електронната търговия, 16,4% от фирмите с електронни продажби са получавали поръчки чрез компютърни мрежи, а 15,0% от фирмите са получавали поръчки за стоки или услуги чрез онлайн продажби“, се посочва в доклада.

Дигитализацията е все по-често тема на бизнес форуми, процес, който набира скорост и у нас. Чрез подмяна на остаряло оборудване и въвеждане на технологично напреднали машини, производството и самата работа на компаниите ще бъдат далеч по-ефективни и ефективни, отколкото във всеки друг предишен период. Разбира се, инвестициите са сериозни, но всичко ще се изплати след определен период от време.

