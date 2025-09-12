Какъв имот получавате за 50 000 евро в Македония, България и Албания?

Коя държава е най-изгодна за покупка?

Имате 50 000 евро и се чудите в коя от трите държави – Македониия, България или Албания, може да направите най-изгодната имотна сделка? Ето какво казват брокерите пред македонското издания Денар.

Цените на имотите

В Скопие, Прилеп или Охрид, за тази сума обикновено можете да си купите скромен, но солиден апартамент от 40 до 50 квадратни метра, най-често в по-стари сгради, без асансьор и нуждаещ се от козметичен ремонт.

Агентите по недвижими имоти казват пред медията, че има най-голямо търсене на такива апартаменти, защото те са „прагът“ за млади двойки и тези, които бягат от високите наеми.

„С 50 000 евро днес в Скопие купувате начало – не комфорт“, коментира агентът Марко Николов, казвайки, че в централните квартали дори 60 квадратни метра вече се превръщат в далечна мечта.

Само на няколко часа път, в България, нещата са по-различни.

В градове като Пловдив Бургас или Стара загора, за същите 50 000 евро можете да намерите напълно реновиран апартамент от 60 до 70 квадратни метра, с модерна изолация, асансьор и дори малка тераса с изглед към вътрешен двор.

В по-малките села и селските райони цените са още по-достъпни – там вече говорим за къща с двор.

А в Албания – морският въздух вече е част от цялото уравнение. За 50 000 евро във вътрешността на страната, например около Елбасан или Корча, ще намерите двуетажна къща с двор и паркомясто, нещо, което би звучало като шега в Скопие.

На брега, на места като Дуръс или Вльора, ще получите апартамент от около 40 квадратни метра на няколко минути от плажа, често в нова сграда с басейн в комплекса.

„Интересът от чужденци, особено поляци и германци, вдига цената, но ние все още сме на разположение“, казва албанският агент Ардит, обяснявайки, че пазарът расте, но не толкова бурно, колкото в Черна гора.

Следователно, когато сравните трите пазара, получавате усещането, че Албания е най-изгодната за имотна сделка.

В Македония недвижимите имоти отдавна са престанали да бъдат евтино спасение, докато у нас все още може да се намери нещо изгодно.

