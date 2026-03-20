Кои са 4-те най-важни професионални контакта за развитие на работното място?

Прекият ръководител не е единственият, който отговаря за повишението ви

Много корпоративни професионалисти вярват, че развитието на кариерата им зависи от един-единствен човек — техния пряк ръководител. Те мислят по следния начин: „Ако мениджърът ми ме подкрепя, ще получа повишение. Ако не — ще остана на същото място.“ Това обаче е погрешно разбиране, защото израстването рядко се определя от един застъпник, а по-скоро от цяла мрежа от взаимоотношения. В нея участват хора, които оформят мненията на другите, тестват идеите ви, влияят върху вземащите решения и говорят за вас, когато не сте в стаята. Ако искате по-бързо кариерно развитие, е важно да изградите стратегия за отношенията си, като се съсредоточите върху следните пет типа хора.

Съдружник от друга област, която зависи от вас

Често най-успешните служители изграждат силна репутация в своя екип и влагат усилия да впечатлят висшето ръководство, но пренебрегват колегите от други отдели, което ограничава тяхната видимост. Ако започнете редовни срещи и координация с други екипи, това ще подобри отношенията ви. Междусекторните връзки разширяват влиянието ви и помагат репутацията ви да расте извън тесния ви екип.

Маркетинг специалист

Във всяка организация има хора, които отговаря за маркетинга — те нямат формална власт, но задават нормите и влияят върху начина, по който се вземат решения. След като се изгради връзка с уважаван вътрешен човек, разбирате как функционира „езикът“ на организацията — как се аргументира, как се изразява несъгласие и какво се очаква от лидерите, предава Business Insider.

„Дясната ръка“ на шефовете

В много случаи има хора, които влияят на резултатите, без да вземат окончателните решения. Това могат да бъдат продуктови мениджъри, стратези или хората, които се смятат за най-близки до началниците. Те определят как ще бъде възприета работата ви. Ако предлагате идеите си на тях, има голяма вероятност те да стигнат бързо до прекия ви ръководител и да бъдат обсъдени.

Човек, който винаги ще ви каже истината

Честната обратна връзка е трудна за получаване — мениджърите често я смекчават, колегите я избягват, а подчинените я филтрират. Въпреки това тя е критична за развитието. Ако имате близък колега, можете да го попитате, как се справяте на работното място и какво може да подобрите.

В крайна сметка кариерното развитие не зависи от един човек, а от мрежа от правилните взаимоотношения. Когато съзнателно изграждате връзки с тези типове хора, увеличавате видимостта, влиянието и шансовете си за устойчиво израстване.

