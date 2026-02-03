Минимални заплати през 2026 г.: Кои страни плащат най-много в Европа?

Къде попада България?

Минималните заплати в Европа се различават значително между различните държави. Euronews Business предоставя преглед на тези заплати както в евро, така и в покупателна способност към началото на 2026 г. Според данни на Евростат, около 12,8 милиона работници в 22 страни от ЕС получават минимална заплата или по-малко.

Милиони хора следят внимателно новините за минималната работна заплата, за да разберат дали ще получат увеличение през новата година. Въпреки това, около една трета от тях не са отбелязали промяна към януари 2026 г. спрямо юли 2025 г., а в четири държави заплатите изобщо не са се повишавали през последната година.

Снимка: iStock

Сред страните членки на ЕС минималната месечна брутна заплата варира от 620 евро в България до 2704 евро в Люксембург. Ако се включат и страни кандидатки, Украйна е на дъното с 173 евро, следвана от Молдова с 319 евро. Пет държави в ЕС имат минимални заплати над 2000 евро – Люксембург, Ирландия, Германия, Нидерландия и Белгия. Франция е на 1823 евро, а Испания – на 1381 евро, което показва големи разлики дори между съседни страни.

Евростат групира минималните заплати в три категории: над 1500 евро, между 1000 и 1500 евро и под 1000 евро. В средната група попадат Испания, Словения, Литва, Полша, Кипър, Португалия, Хърватия и Гърция. В най-ниската категория – под 1000 евро – са половината от европейските страни, включително всички кандидатки за ЕС и някои източноевропейски държави, като Чехия, Унгария, Румъния, Турция и Албания.

Снимка: Getty Images/iStock

Когато минималните заплати се сравняват по стандарт за покупателна способност (СПС), разликите между страните се стесняват. СПС отчита реалната стойност на парите спрямо разходите за живот, като изкуствено изравнява покупателната способност. По този показател, минималните заплати в 22-те страни от ЕС варират от 886 евро в Естония до 2157 евро в Германия, като първите девет държави остават същите както при номиналните суми. Страните кандидатки, с изключение на Албания, се представят по-добре по покупателна способност.

През периода юли 2025 – януари 2026 г. минималната заплата остана непроменена в Белгия, Естония, Гърция, Испания, Люксембург и Словения, докато България, Унгария, Литва и Словакия отчетоха над 11% увеличение. Според Европейския синдикален институт (ETUI), по-високата производителност и силата на договаряне на работниците са ключови фактори за устойчиво по-високи заплати, като силните индустриални и финансови сектори обикновено водят до по-висока производителност и по-добро заплащане.

