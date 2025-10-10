В коя европейска държава има най-много фалшиви маркови стоки?

Страната изчислява загубите от фалшиви стоки на около 8 млрд. евро годишно

Независимо дали става дума за видеоигри, тениски или детски играчки, Германия е основната мишена за фалшифицирани продукти в рамките на Европейския съюз. Стоките-имитации, които често трудно се отличават от оригиналите, от години заливат европейския пазар. Германската асоциация на марките (Markenverband) изчислява загубите на около 8 милиарда евро годишно и всяка седмица в страната пристигат около 144 000 пакета с фалшиви продукти.

„Не можем повече да приемаме, че пазарът ни се залива с опасни и незаконни изделия, произведени без спазване на екологични и трудови норми“, заявява президентът на Markenverband Франц-Олаф Калерхоф, предава Тagesschau.

По данни на Агенцията на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), през изминалата година са били конфискувани 112 милиона фалшиви артикула. Въпреки това, общата оценка на стойността им е достигнала рекордните 3,8 милиарда евро, поради нарастване на единичните цени. Около една четвърт от стойността на задържаните стоки се отнася до Германия. Според Калерхоф това се дължи на икономическата тежест на Германия и на високата международна репутация на немските марки, които са синоним на качество и по тази причина са предпочитана мишена за фалшификаторите.

Основни източници и канали за разпространение

Най-често фалшифицираните артикули са CD и DVD носители, включително видеоигри и софтуер – около 30% от задържаните стоки. Следват играчките с 18%, облеклото (7,5%), модните аксесоари (6%), цигарите и електронните цигари (4,5%), както и парфюмите и козметичните продукти (3%). Онлайн платформите са основният канал за разпространение, като повечето артикули идват от Китай и Турция. Само 0,7% от случаите водят до съдебни процеси, което означава, че извършителите рядко носят отговорност.

Германската търговска асоциация (HDE) и Markenverband настояват за по-строги проверки и ясно определена отговорност на онлайн платформите. Исканията им включват увеличаване на персонала за митниците и контролните органи, отпадане на митническия праг от 150 евро, задължително деклариране на всяка пратка и забрана за повторно публикуване на премахнати фалшификати. Според HDE, ако ситуацията не се промени, в риск са около 64 000 работни места. „Продажбата в Германия трябва да следва местните правила – иначе вътрешната търговия ще бъде подкопана от нелоялна конкуренция“, подчертава президентът на HDE Александър фон Преен.

Какво могат да направят потребителите?

Фалшивите продукти не само вредят на икономиката, но могат да крият и сериозни рискове за здравето – използвани материали често не отговарят на стандартите за безопасност, липсва и каквато и да е гаранция или продуктова отговорност. При получаване на фалшификат, потребителите могат да сигнализират полицията или оператора на онлайн платформата. В повечето европейски държави покупката на фалшив артикул не е наказуема, но продажбата му е забранена. Притежателите на марки имат право да предприемат правни действия срещу производители и търговци на фалшификати.

