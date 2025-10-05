1 USD
1.66681 BGN
Петрол
64.35 $/барел
Bitcoin
$125,441.0
Последвайте ни
1 USD
1.66681 BGN
Петрол
64.35 $/барел
Bitcoin
$125,441.0
Свят Поколение Z не иска да върши тези задачи

Поколение Z не иска да върши тези задачи

Свят

bTV Бизнес екип

Милениълите го толерираха, но GenZ това е под достойнството

Поколението Z все по-често заобикаля работни места, които някога са били смятани за „естествен старт на кариерата“. Ниските заплати, фиксираното работно време и строгите правила вече не са приемливи за младите хора, родени между 1995 и 2010 г.

Какво се е променило?

Проучване на Gallup, цитирано от N1, установи, че ангажираността на служителите в САЩ е спаднала до десетгодишно дъно – само 31% от хората казват, че са „активно ангажирани“ на работа. Най-големият спад е регистриран сред по-младите от 35 години, а поколението Z ясно показва, че няма намерение да се съгласява с това, което някога са предполагали родителите и по-възрастните им колеги, пише danas.rs.

Кои работни места са в черния списък?

Търговия на дребно и хотелиерство, кол центрове, складове, строга офис работа от 9 до 5, комисионни продажби и неплатени стажове. За поколение Z това означава само едно нещо – нископлатено, изтощително и без достойнство.

Бизнес консултантът Абигейл Райт казва:

„Поколението Z предефинира какво означава да имаш добра работа. Много роли, които милениалите или поколението X толерираха, сега се наричат ​​с истинските им имена: лошо платени и психически изтощителни.“

Защо вече не „работят за опит“?

Казано по-просто, финансовата реалност се е променила. Поколението Z предпочита да избира да работи на свободна практика, странични работи, работа от разстояние и гъвкави схеми на работа, вместо да преглъща стреса от „сигурна заплата“.

Какво следва?

Експертите са единодушни: работодателите, които предлагат гъвкавост, уважение и реалистично заплащане, ще привлекат най-добрите таланти. Тези, които се придържат към стария модел, ще трябва да разчитат на високо текучество на персонал и проблема с намирането на работници.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата