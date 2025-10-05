Поколение Z не иска да върши тези задачи

Мъж с водолазен костюм задигна над 10 хиляди долара от ресторант на Disney
Милениълите го толерираха, но GenZ това е под достойнството
Поколението Z все по-често заобикаля работни места, които някога са били смятани за „естествен старт на кариерата“. Ниските заплати, фиксираното работно време и строгите правила вече не са приемливи за младите хора, родени между 1995 и 2010 г.
Проучване на Gallup, цитирано от N1, установи, че ангажираността на служителите в САЩ е спаднала до десетгодишно дъно – само 31% от хората казват, че са „активно ангажирани“ на работа. Най-големият спад е регистриран сред по-младите от 35 години, а поколението Z ясно показва, че няма намерение да се съгласява с това, което някога са предполагали родителите и по-възрастните им колеги, пише danas.rs.
Търговия на дребно и хотелиерство, кол центрове, складове, строга офис работа от 9 до 5, комисионни продажби и неплатени стажове. За поколение Z това означава само едно нещо – нископлатено, изтощително и без достойнство.
Бизнес консултантът Абигейл Райт казва:
„Поколението Z предефинира какво означава да имаш добра работа. Много роли, които милениалите или поколението X толерираха, сега се наричат с истинските им имена: лошо платени и психически изтощителни.“
Казано по-просто, финансовата реалност се е променила. Поколението Z предпочита да избира да работи на свободна практика, странични работи, работа от разстояние и гъвкави схеми на работа, вместо да преглъща стреса от „сигурна заплата“.
Експертите са единодушни: работодателите, които предлагат гъвкавост, уважение и реалистично заплащане, ще привлекат най-добрите таланти. Тези, които се придържат към стария модел, ще трябва да разчитат на високо текучество на персонал и проблема с намирането на работници.
