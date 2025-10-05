Поколение Z не иска да върши тези задачи

Проучване на Gallup, цитирано от N1, установи, че ангажираността на служителите в САЩ е спаднала до десетгодишно дъно – само 31% от хората казват, че са „активно ангажирани“ на работа. Най-големият спад е регистриран сред по-младите от 35 години, а поколението Z ясно показва, че няма намерение да се съгласява с това, което някога са предполагали родителите и по-възрастните им колеги, пише danas.rs.