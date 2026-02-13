В кой град са създадени първите СПА центрове?

С течение на времето понятието „спа“ се отделя от географския си произход и започва да обозначава широк спектър от уелнес практики

Много преди уелнесът да се утвърди като световна индустрия, малък град в Източна Белгия оформя начина, по който европейците възприемат здравето, свободното време и лечебните свойства на водата. Именно там възникват както терминът „спа“, така и основите на културата на балнеолечението, която по-късно се разпространява по целия свят.

Днес над града Спа се издига Les Thermes de Spa – съвременен термален комплекс, разположен сред гористите хълмове на региона. Съоръжението разполага с открити и закрити басейни, джакузита, хамами и разнообразни зони за процедури. Макар архитектурата да е модерна, комплексът продължава традицията на мястото, което исторически дава името си на цяла глобална индустрия.

Снимка: Thinkstock

Спа се определя като „оригиналният спа“, а минералните му извори са известни още от римската епоха. Те са описани от Плиний Стари, чиито трудове допринасят за разпространяването на славата им като лечебни. Популярната версия, че името произлиза от латинското sanitas per aquam („здраве чрез вода“), се смята за по-късна интерпретация. Според изследователи названието вероятно идва от стари германски думи като spau, spaha или spaw, означаващи вода, която извира или бълбука от земята – термин, който постепенно се превръща в нарицателно за лечебни и козметични центрове.

Минералните извори и днес са част от облика на града. В центъра павилионът „Пуон Пиер льо Гран“, кръстен на Петър Велики, който посещава Спа през 1717 г., приютява един от първите извори, привлекли посетители. Още през Средновековието се разпространява мълвата за богатата на желязо вода и предполагаемите ѝ ползи. Първоначално мястото е известно с т.нар. „питейна терапия“, а обществените чешми с характерния ръждивочервен оттенък свидетелстват за високото съдържание на минерали. Силният метален вкус на водата дълго време се е възприемал като доказателство за нейната ефективност.

През XVI век започва преходът от пиене към къпане. През 1559 г. лекарят от Лиеж Гилбърт Лимбор публикува трактат за минералните води на Спа, което засилва интереса сред европейския елит. До XVIII век градът се утвърждава като един от най-престижните курорти в Европа. Големите обществени бани са построени през 1868 г., а по времето на белгийския крал Леополд II Спа е популяризиран като „перлата на Ардените“. Сред посетителите му през вековете са Чарлз II, Рене Декарт, Волтер и Франц Лист – свидетелство за значението му като социален и културен център.

С течение на времето понятието „спа“ се отделя от географския си произход и започва да обозначава широк спектър от уелнес практики – от термални бани до козметични процедури и съвременни терапии. През 2021 г. градът е включен в списъка на ЮНЕСКО „Великите спа градове на Европа“, което поставя началото на нов етап в неговото развитие. Днес модерните термални комплекси, реставрираните исторически хотели като Les Bains de Spa и дори пистата Спа-Франкоршан напомнят за изворите, които стоят в основата на тази традиция. Въпреки глобалното разпространение на термина, тук „спа“ остава тясно свързано със своя първоизточник – минералната вода и ритуала на общото къпане.

