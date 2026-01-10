5 съвета за намиране работа в технологична компания, според бивш инженер на Google

Той предупреждава, че дори с идеална кандидатура и препоръки няма гаранция за успех

Големите технологични компании често изглеждат недостъпни, но бивша служителка на Google споделя няколко съвета как да получите шанс за работа там. Мади Джан е работила над четири години като софтуерен инженер в Google, занимавайки се с търсачката и рекламния бизнес на компанията. Според профила ѝ в LinkedIn, в момента тя е част от екипа на Airbnb, а преди това е преминала стажове в Amazon, IBM и Microsoft.

В подкаста „A Life Engineered“ Джан представя пет стратегии за това как да получите работа в Google или при някоя от конкурентните компании. Първият ѝ съвет е да кандидатствате възможно най-рано – буквално в рамките на няколко часа след публикуване на обявата. „Пазарът е в полза на работодателя заради огромната конкуренция. Ако изчакате ден, вече ще има стотици кандидати“, казва тя. Данни на LinkedIn и Indeed показват, че бързият отговор може значително да увеличи шансовете за интервю и назначение.

Вторият съвет е да се стремите към препоръка от настоящ служител. Кандидатите с препоръка се представят значително по-добре, но Джан предупреждава, че това не означава да се молите на всеки в LinkedIn. „Ако нямате реална връзка с човека, това няма да помогне“, уточнява тя.

Следващата препоръка е подготовката за техническо интервю. Много инженери използват LeetCode, който Джан описва като „необходимо зло“. Тя съветва да се решават задачи с различна трудност и при затруднения да не се гледа просто отговорът, а да се препише решението и тества.

Четвъртият съвет е да не се подценявате заради университета, в който сте учили. Опитът на Джан показва, че в Google има много специалисти, които не са завършили елитни университети по компютърни науки. „Колкото повече напредвате в кариерата, толкова по-малко значение има къде сте учили“, подчертава тя.

И накрая, Джан предупреждава, че дори с идеална кандидатура и препоръки няма гаранция за успех. Тя съветва да се гледа на процеса като на „игра на числа“ и да не се приема отказът лично. „Може интервюиращият да е имал по-квалифицирани кандидати или фактори извън моя контрол. Отказът не е оценка за това какъв софтуерен инженер сте“, казва тя.

