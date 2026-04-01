В Германия прилагат нова мярка за регулиране на цените на горивата

Полша също въвежда таван на цените на горивата

Германия въвежда нови правила за регулиране на цените на горивата, според които бензиностанциите ще могат да ги повишават само веднъж дневно – по обяд. Това решение идва след рязкото поскъпване на горивата във връзка с войната в Иран, съобщи ДПА.

Целта на мярката е да ограничи резките ценови колебания и да осигури по-голяма прозрачност за потребителите. В същото време намаленията на цените ще могат да се правят по всяко време на денонощието. При установени нарушения са предвидени санкции, като глобите могат да достигнат до 100 000 евро. Законодателните промени също така затягат правилата в областта на конкуренцията, с намерение да се повиши прозрачността при формирането на цените на горивата.

След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в края на февруари и последвалите ирански ответни удари срещу държави от региона, потребителите в Германия все по-често се сблъскват с цени на горивата, надхвърлящи 2 евро за литър.

Полша също въвежда таван на цените на горивата като част от мерките за ограничаване на последиците от войната в Близкия изток. За най-масовия безоловен бензин А95 шофьорите ще плащат равностойността в злоти на 1,42 евро за литър.

Бензин А98 ще струва най-много еквивалента на 1,56 евро, а цената на дизела ще достига до 1,75 евро за литър. Максималните нива ще се определят ежедневно от полското министерство на енергетиката, което също обяви намаляване на акцизите до 15 април, предава БНТ.

