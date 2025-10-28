В Европа все повече купуват нови автомобили

На кои пазари увеличението е най-голямо?

Регистрацията на нови автомобили, най-вече хибриди, е скочила с 10% през септември в ЕС. Това е трети пореден месец на ръст след значителния спад през юни. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирано от БТА.

Колко нови автомобила са продадени?

Снимка: iStock

В 27-те страни от ЕС през септември са продадени около 888 700 нови автомобила, което е с 10% повече в сравнение със същия месец на 2024 г. За първите девет месеца броят на продадените нови автомобили достига малко над 8,057 милиона превозни средства, което е ръст от 0,9% спрямо същия период на 2024 година.

Хибридните автомобили остават най-популярни сред европейските купувачи: те са 34,7% от общите продажби за периода от януари до септември.

Продадени са близо 2,8 милиона нови хибридни автомобила (увеличение с 16,4% в сравнение със същия период на 2024 г.). Близо 723 000 от тях са плъгин хибриди (ръст с 31,1%), които вече са 9% от общия брой регистрации в ЕС спрямо 6,9% преди година. Плъгин хибридите имат бензинов двигател и батерия с малък капацитет, която се включва за презареждане.

Делът на електрическите автомобили нараства до 16,1% от продажбите за периода, спрямо 13,1% в края на септември 2024 г. Този процент обаче "все още е под необходимия за прехода", отбелязва европейската асоциация.

АСЕА призова отново за "прагматично прекалибриране" на европейските разпоредби, които предвиждат забрана за продажби на нови автомобили с двигател с вътрешно горене и хибридни автомобили след 2035 г.

На кои пазари увеличението е най-голямо?

Снимка: iStock

Три от четирите основни национални пазара в ЕС са регистрирали увеличение на регистрациите на изцяло електрически превозни средства през първите девет месеца: с 38,3% в Германия, 12,4% в Белгия и 3,9% в Нидерландия. Новите регистрации на електромобили бележат спад във Франция (-0,2%), като са се възстановили само през септември, бележейки увеличение с 11,2%. Общите продажби на всички нови електрически превозни средства са достигнали 1,3 милиона превозни средства през деветте месеца до 30 септември, което е с 24% повече, отколкото през първите девет месеца на 2024 година.

Делът на продажбите на нови автомобили с бензинови или дизелови двигатели продължава да намалява, достигайки 37% в края на септември спрямо 46,8% година по-рано.

Какво показват данните в България?

Снимка: iStock

В България през септември са регистрирани 3818 автомобила спрямо 2519 през същия месец на 2024 г. За периода от януари до септември делът на продадените бензинови автомобили е 83,1%, на дизеловите - 7,6%, на електрическите превозни средства с батерии (BEV) - 4,6%, на хибридните електрически - 3,3% и на плъгин хибридните електрически автомобили - 1,2%.

Volkswagen Group, водещият производител в Европа, е продал 241 368 автомобила през септември 2025 г. (ръст от 11,1% на годишна база) и 2,214 милиона превозни средства през първите девет месеца (увеличение с 4,8 на сто), което е общ пазарен дял от 27,5 на сто (в сравнение с 26,5 на сто година по-рано). Нареждащият се на второ място Stellantis е увеличил продажбите си с 10,5 на сто през септември до 133 305 автомобила, задвижван от марките Citroën и Fiat, но продажбите му са спаднали със 7,2 на сто за деветте месеца като цяло (до 1,276 милиона автомобила). Това е пазарен дял от 15,8 на сто през деветте месеца в сравнение със 17,2 на сто година по-рано.

Tesla продължава да отбелязва спад (-18,6 на сто за септември и -38,7 на сто за деветте месеца), до около 111 000 превозни средства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN