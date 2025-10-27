Рекорден ръст в продажбата на нови автомобили у нас

Все по-голям процент от купувачите търсят електрически и хибридни модели

Търговците на автомобили в страната отбелязват значителен ръст в продажбите на нови коли. Само до септември са реализирани над 40 000 продажби на току-що произведени автомобили, а прогнозите сочат, че до края на годината броят им може да надхвърли 55 000. Високо остава и интересът към колите втора ръка, предава БНТ.

Снимка: iStock

Търговците отчитат повишен интерес. През лятото собствениците на автокъщи забелязват около 10–20% увеличение в продажбите на автомобили втора ръка. Най-търсени са коли на около 10 години с икономичен разход на гориво, а купувачите обикновено разполагат с бюджет между 10 000 и 15 000 лева.

На пазара на нови автомобили също се отчитат рекордни продажби. Търговец на нови коли отбелязва пред БНТ, че до септември в България са продадени малко над 40 000 нови автомобила, което е изключителен резултат.

Клиентите, избиращи нови автомобили, са готови да платят повече, за да получат допълнителни екстри, а все по-голям процент от тях проявява интерес към електрически и хибридни модели.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN