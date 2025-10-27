1 USD
1.68432 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$115,600.0
Последвайте ни
1 USD
1.68432 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$115,600.0
БГ Бизнес Рекорден ръст в продажбата на нови автомобили у нас

Рекорден ръст в продажбата на нови автомобили у нас

bTV Бизнес екип

Все по-голям процент от купувачите търсят електрически и хибридни модели

Търговците на автомобили в страната отбелязват значителен ръст в продажбите на нови коли. Само до септември са реализирани над 40 000 продажби на току-що произведени автомобили, а прогнозите сочат, че до края на годината броят им може да надхвърли 55 000. Високо остава и интересът към колите втора ръка, предава БНТ. 

Снимка: iStock

Търговците отчитат повишен интерес. През лятото собствениците на автокъщи забелязват около 10–20% увеличение в продажбите на автомобили втора ръка. Най-търсени са коли на около 10 години с икономичен разход на гориво, а купувачите обикновено разполагат с бюджет между 10 000 и 15 000 лева.

Популярна автомибилна марка отчете близо 1 млрд. евро загуба

На пазара на нови автомобили също се отчитат рекордни продажби. Търговец на нови коли отбелязва пред БНТ, че до септември в България са продадени малко над 40 000 нови автомобила, което е изключителен резултат. 

Клиентите, избиращи нови автомобили, са готови да платят повече, за да получат допълнителни екстри, а все по-голям процент от тях проявява интерес към електрически и хибридни модели.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата