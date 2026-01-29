Най-богатият човек в Индонезия загуби 9 млрд. долара за едно денонощие

Общото богатство на водещите индонезийски милиардери се стопи с близо 22 млрд. долара

Най-богатият човек в Индонезия – Праджого Пангесту – преживя един от най-тежките дни в своята бизнес кариера, след като само за едно денонощие нетното му състояние се сви с близо 9 млрд. щатски долара. Рязката загуба е резултат от силен спад в цените на акциите на ключови негови компании на фона на сериозни сътресения на индонезийския фондов пазар.

По данни на Bloomberg, състоянието на 81-годишния предприемач е намаляло до около 31 млрд. долара, което бележи рязък обрат спрямо позицията му на най-богатия човек в страната. Пангесту е основател и контролираща фигура на Barito Pacific Group – бизнес империя с интереси в енергетиката, нефтохимията, минната индустрия и възобновяемите източници.

Той притежава приблизително 71% от енергийната компания Barito Pacific и около 84% от въглищно-златодобивната Petrindo Jaya Kreasi, както и дялове в други публично търгувани дружества, включително Barito Renewables Energy.

Основният катализатор за пазарния срив е доклад на глобалния индексен доставчик MSCI, който изрази сериозни притеснения относно правилата за разкриване на акционерната собственост в Индонезия. Според MSCI съществува риск неясните структури на собственост да доведат до неправомерна търговия и изкривени пазарни оценки.

В доклада се обръща внимание и на широко разпространената концентрирана собственост в индонезийските публични компании, където често един човек или малка група контролират по-голямата част от акциите. Макар това да е предпоставка за натрупване на огромни богатства, подобна структура увеличава и пазарната нестабилност.

Последвалият инвеститорски натиск доведе до масови разпродажби. Акциите на Barito Pacific и Petrindo Jaya Kreasi се сринаха с над 12% в рамките на една борсова сесия. Основният борсов индекс на страната – Jakarta Composite Index – затвори с повече от 7% спад в сряда и отчете понижение до 10% в четвъртък, отразявайки силното безпокойство на пазарите.

Ефектът от разпродажбите не се ограничи само до Пангесту. Общото богатство на водещите индонезийски милиардери се стопи с близо 22 млрд. долара. Сред най-силно засегнатите е и бизнесменът Хариянто Чиптодихарджо, чиято компания Impack Pratama Industri отбеляза спад от 15%, което заличи почти 3 млрд. долара от личното му състояние само за два дни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN